Ruteknusing for tredje natt på rad

Saken oppdateres.

Fem ruter ble knust natt til lørdag.

- Og det har skjedd etter at vi økte vaktholdet her, sier Per Arild Moen i Trondheim eiendom.

Har skjedd før

I løpet av natt til torsdag og natt til fredag ble ni ruter og to dører ødelagt ved midlertidige Huseby ungdomsskole. Skolen holder til i pavilionger på Sverresborg.

Det har ikke vært gjort forsøk på å komme seg inn i bygget, men glassrutene har fått hard medfart.

- Naboene har ikke hørt noe, og vaktselskapet oppdaget dette på morgenkvisten. De som ødelegger må ha holdt på mellom vaktrundene. Det er jo ikke kontinuerlig vakthold heller, sier Per Arild Moen.

Bytter ruter

Han fortviler over kostnadene dette medfører for kommunen.

- Til nå har vi kun tettet rutene, men glassmester skal inn og bytte dem etterhvert. Vi må jo bare reparere, til tross for at dette ser ut til å skje igjen og igjen, sier Moen.

Det er to uker til skolestart og innrykk av ungdommer fra Huseby.