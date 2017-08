Denne detaljen kan ha snytt Sverige for VM-medalje: – Hun kjente først sorg. Så gikk det over til raseri

Kvinne siktet for uriktig forklaring:- Holder fast på at hun ble voldtatt

Kvinne siktet for uriktig forklaring:- Holder fast på at hun ble voldtatt

Kvinne siktet for uriktig forklaring:- Holder fast på at hun ble voldtatt

Saken oppdateres.

Advokaten var sammen med sin klient i et fire timer langt avhør ved politihuset i Trondheim tirsdag.

- Hun erkjenner selvsagt ikke det hun er siktet for. Hun fastholder at hun er blitt utsatt for et alvorlig overgrep, sier kvinnens advokat Arve Røli.

Overgrepet skal ha skjedd under Robbie Williams-konserten i Granåsen 1. august.

Tidligere denne uken ble det kjent at gigantkonserten som trakk 35000 publikummere til arenaen kan bli den siste som arrangeres i Granåsen.

Sendte ut pressemelding

Tirsdag ettermiddag sendte politiet ut en pressemelding der de viser til at kvinnen som anmeldte voldtekten ved Granåsen under Robbie Williams-konserten 1. august er siktet for å komme med uriktig forklaring.

«Etterforskningen av saken viser at fornærmede ikke har blitt utsatt for en voldtekt i Granåsen i forbindelse med konserten», skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet har tidligere oppgitt at den angivelige voldtekten skal ha skjedd ved hovedveien til Ringvål like utenfor konsertområdet samtidig som konserten pågikk.

- Det var ei venninne av kvinnen som tok kontakt med politiet. Kvinnen forklarte så til politiet at det hadde skjedd en voldtekt. Det ble gjennomført avhør på stedet og hun ble sendt til overgrepsmottaket. Vi har lagt ned mye ressurser i etterforskningen, blant annet vitneavhør. Vi har laget en tidslinje av hennes bevegelser i Granåsen ut fra vitneavhørene. Den utelukker at det kan ha skjedd en voldtekt, sier John Ola Volden, som leder voldtektsteamet ved Trøndelag politidistrikt.

- En stor belastning

Advokaten reagerer på at politiet så tidlig i etterforskningen går ut med en alvorlig siktelse mot kvinnen. Ifølge Røli foreligger fortsatt ikke analyser av alle tekniske funn. Politiet har tidligere opplyst at det ble sikret tekniske spor på og ved det antatte gjerningsstedet.

- Kvinnen har svart på alle spørsmål politiet hadde. Vi oppfatter at det fortsatt pågår en etterforskning av voldtektssaken, så det vil si at det egentlig pågår to etterforskninger i denne saken, sier Røli.

Han sier klienten hans tar situasjonen veldig hardt.

- Hun tar dette veldig tungt. Hun anmeldte et overgrep, så blir hun i et avhør konfrontert med at hun er under mistanke for å avgi falsk forklaring. Hun opplever det også som veldig belastende at saken nå får oppmerksomhet fra en rekke nasjonale medier i tillegg til de lokale, som Adresseavisen. Hun sliter allerede med det hun har opplevd, sier Røli.

Natt til i går ble det også kjent at politiet etterforsker et overgrep som skal ha skjedd på Støren.

Vil avvente etterforskningen

- Politiet sendte ut pressemelding om siktelsen mot din klient, dette er relativt uvanlig, hva tenker du om det?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier advokaten.

Han sier kvinnen i utgangspunktet har fått forklare seg om saken og svart på alle politiets spørsmål.

- Nå vil vi avvente ytterligere etterforskning og hva tekniske undersøkelser og analyser viser, sier Røli.