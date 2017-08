Henger opp kråker til skrekk og advarsel

Kritisk til at bobilene skal få stå i fem dager

- Jeg sa: hva i ... er dette for noe, og de andre ble sjokkert, sier golfspiller Jostein Guldahl om synet som møtte ham ved hull to på golfbanen på fredag.

Der hang to døde kråker i en snor fra et stativ av trestokker.

Forklaringen på det spesielle synet er imidlertid verken hærverk, en makaber spøk eller at en mystisk sekt har utfoldet seg på golfbanen.

- Kråkene ødelegger for tusener

Daglig leder Harald Helland i Trondheim golfklubb forklarer at det er de som har hengt opp kråkene, og med en klar hensikt.

- Det er vi selv som har hengt dem opp. Vi har et problem med kråker på banen. De er på jakt etter en spesiell type larver under gresset, og kråkene hakker i banen og ødelegger for tusener av kroner hver helg, forteller Helland.

Golfklubben har dermed satt i gang kråkejakt. Kråkejakt er tillatt med løyve over hele landet mellom 15. juli og 31. mars.

- Vi har fått lov fra både Trondheim kommune og politiet til å skyte kråkene. Etter anbefaling fra erfarne jegere kunne det virke avskrekkende for kråkene å henge opp et par døde kråker, så de hang der i helga. Vi informerte spillerne om dette når de kom hit, sier Helland.

Smarte kråker

- Har det virket?

- Kråkene var borte et par dager. De drar når de ser oss, men de er smarte, og kommer tilbake, forteller golfklubblederen.

Han forteller at kråker som hakker opp greenen i jakt på larver er et kjent problem på Østlandet.

- Neste år prøver vi en ny strategi, og skal ta knekken på larvene i stedet. Det rakk vi ikke i år, sier Helland.

