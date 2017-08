Her får Moser-forskningen 80 mill...

Her gjør cupkongen det igjen - RBK ble for sterke for Jerv

Saken oppdateres.

- Edvard Moser sa noe som gjorde inntrykk på meg i dag. Han fortalte at gjennom sin forskning har kommet over dører inn til å jobbe med demens og Alzheimer. Da føler han et ansvar for å jobbe videre med dette. Da har vi i Arbeiderpartiet et ansvar for å finansiere det, sier Støre.

Nobelprisvinner Edvard Moser er naturlig nok glad for nok en million-lovnad til bygging av nasjonalt senter for hjerneforskning.

- Det konkrete tallet er nytt for meg, men all støtte vi kan få for å bygge opp et slikt senter hjelper veldig. Og det viktigste er at det er støtte nå slik at vi kan komme i gang med en gang, sier Moser.

Personlig sak for Støre

Aps statsministerkandidat bekrefter at demens og Alzheimer er en sak han føler sterkt for.

- For å være ærlig er dette en veldig personlig sak. Jeg har opplevd det samme som i mange andre norske familier. Jeg har hatt besteforeldre som sluttet livet som demente, og min mor, som er i den situasjonen nå, sier Støre, og snakker om den store belastningen en slik sykdom er for ektefelle og familien.

Han sier Ap vil jobbe for å sørge for at de pårørende ikke sliter seg helt ut. Samtidig kan ikke helsevesenet overta den viktige rollen pårørende spiller. Støre mener senteret som nå bygges opp har en svært viktig funksjon for samfunnet.

- Vårt helsevesen står overfor en stor utfordring. Vi har 70–80 000 demente i Norge i dag. Det tallet vil dobles innen 2030. Det må bygges en bra demensomsorg. Men jo mer vi lykkes med å utrydde denne typen sykdommen på de årene frem mot det, så dette er på toppen av de oppgavene vårt samfunn har.

Bygger opp tungt forskningsmiljø

For to år siden donerte Pauline Braatens 50 millioner kroner til forskning på Alzheimers sykdom. Milliongaven utløste ideen om etnasjonalt senter for forskning på Alzheimers sykdom bygd på Kavliinstituttet i Trondheim, Ahus i Oslo og et forskningsmiljø i Bergen.

Siden den gang er det kommet inn både små og store summer til opprettelse av senteret.

Torsdag fikk Jonas Gahr Støre og andre lokale Ap-topper høre mer om hvordan forskningsmiljøet i Trondheim jobber for å bygge opp et nordisk nettverk innen hjerneforskning, som Moser har store forhåpninger til.

- Da tenker vi at et slikt senter som vi kan gi tilsagn om å støtte med 20 millioner årlig i fire år gir en trygghet og en bunnplanke i finansieringen, sier Støre.

Unike Trondheim

Disse pengene er også et ledd i Støres plan om gjøre Trondheim til helsehovedstad.

- Som statsminister er alle byer viktige, men Trondheim er unikt. Vi har ambisjoner om å gjøre Norge verdensledende på helseteknologi. Det vil gi ansatte i helsevesenet en enklere og lettere arbeidshverdag, og pasienten får en effektiv, trygg og bedre behandling. Klarer vi å etablere et kraftsenter, der vi samler kompetansen, kan vi her i Norge bli internasjonalt ledende innen demens- og hjerneforskning. Trondheim vil derfor ikke bare skape helseframtiden for Norges befolkning, men for hele verden, sier Gahr Støre.

Lover mer enn regjeringen

Den sittende regjeringen har også lovet penger til et slikt senter.I revidert nasjonalbudsjett i vår satte regjeringen av 15 millioner kroner allerede på årets budsjett.Men det ble ikke lagt opp til en direkteoverføring av de nye sentermillionene.

- Trondheim og NTNU har nobelprisvinnere på hjerneforskning. Forskerne i Trondheim er anerkjent på aller høyeste nivå, de har også vært flinke til å finne private bidragsytere. Nå stiller regjeringen med ytterligere midler de kan søke på for å finne løsningen på viktige medisinske gåter, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland til Adresseavisen i mai.