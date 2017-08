Røykutvikling i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

Det ble meldt om røykutvikling i kjelleren på Trondheim Torg onsdag formiddag.

- Brannvesenet gikk inn med røykdykkere og fant ut at røyken kom fra et elektrisk skap i kjelleren. Noen hadde evakuert seg selv fra området, men faren er nå over. Brannvesenet har kontroll, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

Røykutviklingen skjedde i DNB sine lokaler. Røyken ble raskt stoppet da det elektriske skapet ble koblet ut, , opplyser innsatsleder Ole Petter Ustad.

- Det er ingen skader, bare litt sot der røyken kom fra, sier Ustad.