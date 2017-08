Sørtrøndere blir oftere rammet av reisediaré

TIL vil ikke slippe Brann-aktuelle Åsen: - Det skal mye til for at noen får dra nå

Sørtrøndere er på landstoppen i tilfeller av såkalt reisediaré. Sammenlignet med andre landsdeler blir trønderne oftere rammet av de vanligste smittsomme bakteriene som fører til diaré i ferien.

De vanligste bakteriene som gir diaré er EHEC (en variant av e.coli), salmonella og campylobacter.

- Disse er det mye mer av om sommeren. Det er da det eksploderer, sier lege Ingvild Haugan ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital.

- Helt på topp

Sommeren er også høysesong for innlevering av avføringsprøver. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at trønderne har langt flere påviste tilfeller av smittsom diare i 2016 enn folk i andre deler av Norge.

- Vi er helt på topp når det gjelder meldte tilfeller av salmonella og EHEC per innbygger. Ingen av de øvrige fylkene i landet har høyere tall enn Sør-Trøndelag. Når det gjelder campylobacter lå vi like ved Rogaland, godt foran Oslo og Akershus, sier Haugan, basert på tall fra 2016.

I år ser det ut til å være mye campylobacter i Sør-Trøndelag, og legene antar at antall tilfeller blir høyere i år enn i 2016. Foreløpige tall fra laben på St. Olavs hospital viser 109 nye tilfeller av campylobacter etter 1. juni i år. Totalt har de registrert 192 tilfeller så langt i 2017. Bakterien smitter ofte via urent vann, dårlig oppvarmet mat, dårlig hygiene ved grilling, eller kontakt med avføring fra husdyr.

- Denne bakterien ser vi også ofte etter store sykkelritt eller løp. Der kan det være mye saueskitt i terrenget, som virvles opp i lufta og smitter løperne via svelget, sier Haugan.

De har også registrert 19 tilfeller av EHEC og 25 tilfeller av salmonella siden 1. juni i år.

Forsker på «ukjent» bakterie

Ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital har de nå startet et forskningsprosjekt på smittsom diaré.

Sykehuset har nå fått en ny testmetode for måling: nå kan de få svar for flere typer bakterier, parasitter og virus i en og samme test, mens de før måtte bruke flere tester.

I studien vil forskerne særlig se på en variant av e.coli-bakterien: EAEC (enteroaggregativ E. coli). Denne har de sett flere ganger i de analyserte prøvene fra 2017. Så langt har de funnet 143 tilfeller av denne bakterien i år ved laboratoriet på St. Olavs hospital, mer enn forventet.

- Vi vet lite om denne bakterien, og vil finne ut mer. Det sies at man ser en sammenheng mellom denne bakterien og reisediaré, men sammenhengen mellom denne og mer kroniske tarmlidelser er uklar, sier Ingvild Haugan.

Ønsker testpersoner

Prosjektet skal trolig gå over ett til to år. Nå arbeider forskerne med å samle inn mange nok positive avføringsprøver. Disse skal også sammenlignes med prøver fra friske personer. Haugan og kollegene ønsker derfor å få med friske personer som kan delta i prosjektet. Dette for å finne ut mer om forekomsten av bakterien og risikoen for å bli smittet av den.

- Vi håper at vi i løpet av et år har nok prøver til å analysere de første resultatene. Vi trenger om lag 300 prøver av akkurat den bakterien vi leter etter, sier legen.

- Smitter gjennom vann og mat

Man kan ta en rekke forholdsregler for å unngå smitte. Ofte smittes man gjennom dårlig renset drikkevann eller salat som er vasket i urent vann.

- Beste beskyttelse vil være å drikke kjøpevann på ferie. Ellers smittes man gjerne ved inntak av mat som inneholder mikroben og er dårlig stekt eller kokt. Smitten kan også skje ved at mikroben smitter over fra rått kjøtt til andre matvarer som ikke gjennomstekes, noe som er aktuelt i grillsesongen. Beste beskyttelse er gjennom god tilbereding av maten uten kontakt mellom rått kjøtt og andre matvarer, sier Ingvild Haugan.

En tredje smittemåte er smitte fra en annen person. Mot dette er god håndhygiene den viktigste beskyttelsen.

