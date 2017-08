Sammenligner det Rita har gjort i Trondheim med det Gro gjorde med Norge

Saken oppdateres.

Han avfeier dermed kritikken fra SVs nestleder kommer med mot det rødgrønne samarbeidet i Trondheim.

- Noe av det som er skjedd under Rita Ottervik mener jeg minner en god del om det som skjedde i Norge under Gro Harlem Brundtland. Det er bygd stein på stein og tatt skritt for skritt. Sette seg mål og så nå dem. Ikke over en natt, ikke over ett år, men jevnt og trutt. Innenfor barnehage, innenfor eldreomsorg og innenfor kollektivtrafikk, sier Støre, før han fortsetter.

- Men den hjemvendte Snorre Valen får ta frem tuben med kitt og fikse utstillingsvinduet dersom han har problemer med det.

Motbør i Trondheim

Det var i forrige uke at SVs avtroppende stortingsrepresentant kom med hard kritikk av samabeidet i Trondheim-politikken. Han snakket blant annet om at Ap har hatt hjemmealenefest i mange år.

- Trondheim er en storby i Norge. Det som skjer her skal kunne ha nasjonal betydning. Slik har det vært før. Da det rødgrønne samarbeidet startet var det et eksempel til etterfølgelse nasjonalt – både når det gjaldt politikk og nye styringsmodeller. Slik er det ikke lenger. Trondheim er ikke lenger et politisk forbilde i Norge, fastslo Valen.

Han viser til at problemet er at det er for mange partier som regjerer sammen i Trondheim.

- I et nasjonalt perspektiv er Trondheim blitt uinteressant. Vi har en situasjon der Ap i de største og viktigste sakene, som handler om hvordan vi skal utvikle denne byen, velger å ta dem på bakrommet med Høyre og Frp, i stedet for å løse dem sammen med partiene de samarbeider med. Det er veldig uheldig, og jeg tror det er naivt av Ap, Høyre og Frp å tro at det kan fortsette slik, sa Valen.

Trondheimsordfører Rita Ottervik har tidligere svart på kritikken fra SV-politikeren:

- Snorre Valens uttalelser bærer preg av at han stort sett har oppholdt seg i Oslo og ikke helt fått med seg de store prosjektene vi jobber med i Trondheim.

- Verdt å se til Trondheim

- Er Trondheim fortsatt et utstillingsvindu, Jonas Gahr Støre?

- Ja. Ordet utstillingsvindu tolker jeg slik at det er noe der som er verdt å se for andre. Svaret på det er ja. Det er verdt å se til Trondheim, sier Støre.

Konfrontert med uroen som har vært rundt den politiske blokken som styrer Trondheim, der varaordfører Hilde Opoku (MDG) i sommer gikk ut med ut med krass kritikk sammen med opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H), svarer Støre:

- Jeg mener at det er resultatene som teller. Det at man får utfordringer med å løse oppgaver i en av våre store byer. Det er naturlig, sier Støre.

Markerte valgkampstarten

Han møter Adresseavisen umiddelbart før han skal gå på scenen på låven i Kvilhaugen gård i Trondheim. Der markerer Arbeiderpartiet onsdag kveld kickoff for valgkampen i Trøndelag. Støre snakker til sine egne om de viktigste valgkampsakene og hvordan Ap-skal vinne valget.

-Jeg forholder meg til hva velgerne har sagt i 2003, 2007, 2011 og 2015. En stor by som Trondheim, som er i utvikling, alt blir ikke løst med å knipse i fingrene. Men jeg opplever det at det man har fått til politisk, metoden man har arbeidet politisk i Trondheim gjør at det fortsatt er en by mange bør se til, sier Støre til Adresseavisen.