Hilde Opoku søker permisjon som varaordfører

Saken oppdateres.

Opoku har sendt en permisjonssøknad til ordfører Rita Ottervik. Formannskapet blir orientert over helga.

- Jeg har fått et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Når regjeringen i Ghana spør om jeg vil være spesialrådgiver for bærekraftig utvikling, er det mer enn jeg noen gang kunne ha drømt om, sier Opoku til Adresseavisen.

Hun forteller at Ghana har som mål å være et forbilde for andre afrikanske land, og det neste budsjettet skal utformes slik at bærekraftmålene nås.

- Presidenten i Ghana og den norske statsministeren samarbeider i en såkalt «Advocacy group» som skal fremme bærekraftige miljømål, så dette er noe den norske regjeringen også er en del av. Jeg var i Ghana tidligere i vår, og da fikk jeg til et møte mellom finansministeren og den norske ambassadøren. Finansministeren hørte også en tale jeg holdt om dette temaet. Det var etter dette jeg ble forespurt om å bli hans spesialrådgiver, forteller Opoku.