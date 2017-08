Queen-nachspiel måtte stoppes

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for de med lite språk

Saken oppdateres.

Like før klokken 3 natt til fredag fikk politiet i Trondheim klager på høylytt sang fra et nabolag i Ila. En patrulje ble sendt til stedet. På Twitter skrev politiet følgende:

Patrulje på stedet hører allsang med Queen. Sangerne sier Don't stop me now, men nabolaget må få fred. Er i ferd med å bli Slightly mad.

Operasjonsleder Ebbe Kimo utdyper like etterpå med en tvit til:

Patruljen synes heller ikke det fremstår som A kind om magic. Ingen grunn til å kreve at The show must go on. Bohemian Rhapsody utgår!

- Det var et heftig nacspiel med folk som likte å synge allsang med åpne vinduer. Patruljen vår tok kontakt med dem som var i leiligheten for å stoppe bråket. Det var hyggelige folk som raskt viste forståelse for problematikken, forteller Kimo.

Operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt har imidlertid ekstra stor forståelse for at noen synes det er artig å synge Queen-sanger.

- Ja, jeg har jo en karaoke-CD med Queen hjemme selv. Men jeg synger ikke på natters tid med åpne vinduer. Og det er jo slik med karaoke at det som regel er morsomst for den som synger, ikke for de som er tvunget til å høre på.

Politiet melder ellers om en svært rolig natt både i Nord- og Sør-Trøndelag.