20 tegn på at du ikke er klar for å slå deg til ro

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for dem med lite språk

Saken oppdateres.

En trafikkulykke på E6 på Moholt i nordgående retning skaper lang kø på stedet. Det skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Politiet skriver på Twitter at det ikke er snakk om personskade, men at to personer er kjørt til legevakt for sjekk.