Hærverk på Blomsterbrua

Saken oppdateres.

Klokken 2.30 natt til søndag fikk politiet melding om at en gjeng drev med hærverk på blomster og pyntegjenstander langs restaurantrekka på Solsiden. Like etter fikk de melding om at samme gjeng rev opp blomster på Verftsbrua.

- Da patruljen kom til stedet var det ingen å se. Vi hadde heller ingen gode beskrivelser av gjerningspersonene så vi står foreløpig uten mistenkte, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.