Sjekk denne luksusyachten som ligger i Trondheim

Saken oppdateres.

Wabi-Sabi, som den Cayman Island-registrerte luksusyachten heter, er nemlig til salgs.

Ifølge nettsiden til meglerselskapet som selger båten, London-baserte Burgess, er prisen 25,9 millioner dollar, 201 millioner kroner med dagens kronekurs.

Ikke perfekt

Den har et mannskap på 12 og plass til 18 passasjerer fordelt på åtte lugarer og har romslige salonger på flere nivå, noe som ifølge megleren gjør at «den egner seg for større familiesamlinger».

Den har selvsagt også eget treningsrom ombord, og en stor garasje med plass for vannsportsutstyr, en gigantisk avskjermet solseng på fordekket, i tillegg til boblebad og utendørs grill på akterdekket. Der er det også plass til å dekke langbord til minst tolv personer.

- Dekkene er perfekte for avslapping eller måltider utendørs, fastslår teksten på meglerens hjemmeside.

Navnet Wabi-Sabi kommer imidlertid av et japansk uttrykk for å akseptere det ikke-perfekte.

- Privateid båt

Båten ligger nå på Kai 8 ved pir 2, like ved der hurtigruten legger til. Ifølge Trondheim havns nettside kom den torsdag og skal ligge i byen frem til onsdag 16. august.

Når Adresseavisen oppsøker båten på havna er en av mannskapet i ferd med å ordne noe på akterdekket. På spørsmål om noen ombord kan si noe om båten, svarer mannen på engelsk.

- Det eneste jeg kan si er at det er en privateid båt.

Fotograferte Adresseavisens journalist

Han bekrefter imidlertid at båten er til salgs og nå kommer fra Irland.

Besøk blant annet i Hordaland (krever abonnement), Cork og Limerick i Irland, er behørig omtalt av flere nettsteder. Der spekuleres det blant annet i at båten kan være eid av Elton John. På et nettforum er imidlertid datamilliardæren Larry Ellison, som grunnla Oracle, nevnt som mulig eier yachten.

- Det nytter vel ikke å gjemme en slik båt, sier mannen til Adresseavisen, før han snakker i sambandsutstyret og tilsynelatende varsler om interessen fra media.

Like etterpå dukker flere mørkkledde menn opp og følger nøye med på hva Adresseavisens utsendte foretar seg. En av dem tar også en rekke bilder av journalisten mens Adresseavisen fotograferer fra land.

Overhalt for 19 millioner i fjor

Yachtens interiør og eksteriør er designet av den kjente Dubai-baserte båtdesigneren Donald Starkey. Den er bygget på Westport-verftet i Florida, USA, som har spesialisert seg på skreddersydde luksusyachter. Yachten ble bygget i 2011, men ble totaloverhalt på verft så sent som i april 2016 for 2,5 millioner dollar, eller 19,4 millioner kroner.

Båten 50 meter lang og veier 492 bruttotonn. Den har en toppfart på 24 knop og en rekkevidde på 4000 nautiske mil.

Teak og mørkt treverk

Ved båten står nå flere skutere eller elsykler gjemt under hvite trekk, på kaia. På akterplatten ligger en stabel kajakker, der er også to store vannskutere og en stor lettbåt fortøyd.

Bildene av interiøret på båtmeglerens hjemmeside viser et klassisk amerikansk interiør, med tunge møbler, mye mørke farger og hardved-tre.

Her kan du gå inn på meglerselskapets nettside, bburgessyachts.com, for å se flere bilder av båten.

Ifølge teksten på meglerens side har båten de siste to årene vært i Stillehavet, og blant annet besøkt Sentral-Amerika og Australia.