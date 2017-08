To personer knivskadd ved Samfundet

Trondheimsbedrift leverer overskudd for første gang siden 2007

Saken oppdateres.

Politiet rykket søndag morgen ut til en melding om slåssing mellom flere personer i nærheten av Samfundet i Trondheim.

- Det var beboere i området som meldte fra om et slagsmål ovenfor Samfundet. Når vi kom til stedet var slagsmålet over og en gjerningsmann hadde løpt fra stedet i retning Bakklandet. To personer har fått overfladiske skader av en kniv som gjerningsmannen brukte. En av de involverte ble skadd da han tok kniven fra gjerningsmannen, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Ukjent foranledning

Det skal også ha blitt delt ut slag og spark i forbindelse med slagsmålet. Politiet har nå kontroll over kniven.

Politiet er på utkikk etter gjerningspersonen som beskrives som en mann med nordafrikansk bakgrunn. Han skal ha hatt en hvit jakke og hanekam, opplyser politiet. Bakgrunnen for uenighetene er foreløpig ukjent.

- Vi holder på å avhøre de andre involverte nå. Til sammen kan det ha vært fem-seks personer som var innblandet i slagsmålet, sier Kimo.

Skadde sendt til sykehus

Hendelsen fant sted mellom Studentersamfundet og hovedbygget på Gløshaugen. Politiet er på stedet med fire enheter. Begge de skadde blir behandlet av helsepersonell.

- En har fått knivskader i et lår. En annen i hånda. Begge er tatt med til St. Olavs Hospital for en sjekk, forteller innstasleder Steinar Hammer.

Ifølge politiet er de involverte i 20-30-årsalderen og av utenlandsk opprinnelse.