Bil sto i brann på E6

Saken oppdateres.

En bil beynte å brenne på E6 på Heimdalsmyra mandag ettermiddag. Brannen ble slukket av en bilist som kom kjørende bak den brennende bilen.

Politiet meldte at en gammel Volvo hadde tatt fyr på Twitter klokken 19.38.

- Sjåføren kom seg ut selv av den brennende bilen. Han fikk hjelp til å slukke brannen av en handlekraftig person som kom kjørende forbi, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Bilisten slukket brannen med et brannslukningsapparat han hadde liggende i sin egen bil.

- Han fortet seg å leke brannmann, før han slapp alt han hadde i hendene og kjørte videre for å rekke toget, sier Kimo.

Operasjonslederen sier at han regner med at bilen ikke hadde høy fart, i og med at dette skjedde i en femtisone. Han vet ikke hva som er årsaken til brannen.

E6 er nå stengt i nordgående retning på Heimdalsmyra. Statens vegvesen melder at det er redusert framkommelighet mellom Heimdalsmyra og Sandmoen.