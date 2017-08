I morgen blir det trolig avgjort om de stenger dørene for godt ved dette hotellet

- Da jeg kom ut av bilen og åpnet panseret, så jeg at det brant

De roper så høyt at vi velgere lett drukner i lydbølgene

Luksusfellen-Hallgeirs beste tips for studentøkonomien

Politi: Jente drept og minst fem andre skadd da bil kjørte inn i restaurant øst for Paris

- Da jeg kom ut av bilen og åpnet panseret, så jeg at det brant

Jente (8) drept og fem andre såret da bil kjørte inn i restaurant øst for Paris

Saken oppdateres.

En bil beynte å brenne på E6 på Heimdalsmyra mandag ettermiddag. Brannen ble slukket av sjåføren med brannslukningsapparatet til en forbipasserende trailersjåfør.

Politiet meldte at en gammel Volvo hadde tatt fyr på Twitter klokken 19.38.

Sjåføren (19) forteller at hun kjørte inn til siden da hun så i speilet at det kom røyk opp fra bilen. Bak henne kjørte en venn som stoppet for å hjelpe.

- Da jeg kom ut av bilen og åpnet panseret, så jeg at det brant, sier hun.

Fikk låne pulverapparat

- Vi stoppet en trailer som kjørte forbi. Han hadde pulverapparat, som vi fikk låne for å slukke brannen, fortsetter hun.

- Sjåføren kom seg ut selv av den brennende bilen. Hun fikk hjelp til å slukke brannen av en handlekraftig person som kom kjørende forbi, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

- Han fortet seg å leke brannmann, før han slapp alt han hadde i hendene og kjørte videre for å rekke toget, sier Kimo.

- Mest stresset for å rekke toget

Det var trailersjåfør Morten Fiva som stoppet for å låne bort pulverapparatet sitt. Han var på vei til togstasjonen for å levere kontainere med post som skulle videre med toget.

- Jeg så at det var brann. Jeg tenkte at jeg har jo brannslukningsapparat, men jeg tenkte også at jeg har veldig dårlig tid, sier han.

- Jeg var egentlig mest stresset for å rekke toget. Det hadde uansett ikke vært så mye mer jeg kunne ha hjulpet dem med enn å låne bort pulverapparatet, fortsetter han.

- Synd at dette skjedde

- Jeg var ganske rolig. Jeg tenkte at det var litt synd at det skjedde. Jeg hadde ikke tenkt til å bruke kvelden på dette, sier sjåføren.

Hun sier at det etter forholdene gikk bra med bilen, og at den fortsatt kan brukes.

- Det var minimale skader, siden vi fikk stoppet brannen så fort, sier hun.

Hun legger til at de ikke vet grunnen til at bilen tok fyr.