Kjørte fra Italia til Norge i sin bitte lille nye bil

Saken oppdateres.

Profil: Navn: Torstein Fornes (41) og Ludvik Toreus Fornes (7). Hvor: Trondheim. Aktuell med i sommer: Kjøpte seg drømmebilen i Italia, og kjørte hjem til Norge.

Den er godt synlig på Bakklandet, den bitte lille mørkeblå Fiat 500. I bilen sitter den stolte eieren, Torstein Fornes med den glade passasjeren Ludvik Toreus Fornes. Dagens destinasjon er Festningen, for det er guttetur som står på menyen.

- Jeg har akkurat kjørt den hjem fra Italia, forteller Torstein om sin nye ervervelse.

Holdt seg unna motorveiene

Sommeren startet med to uker familieferie i Italia. Etter at resten av familien reiste hjem, startet bilturen. 350 mil med 17 hestekrefter tok 16 dager.

- Jeg holdt meg unna motorveiene og kjørte via fjellpassene, blant annet gjennom Alpene. Der var det veier som kan sammenlignes med Trollstigen, forklarer trønderen om turen som gikk fra Osimo i den italienske provinsen Ancona og helt opp til Trondheim.

Kompisen Eskil Grendahl Sivertsen ble med, og hele turen er godt dokumentert på sosiale medier.

- I Italia er det fortsatt mange slike biler på veiene, men da vi kom ut av Italia og i resten av Europa fikk vi masse oppmerksomhet. Også i Norge. Det er veldig artig, sier han.

- Jeg har drømt om en så liten bil i mange år, og nå fikk jeg fullført drømmen takket være ei grei kone.

Lille Mirtilla

Torstein har betalt alt som skal betales for å få bilen til Norge, så nå venter han bare på å få norske skilter. En tur til Festningen måtte likevel til, selv etter å ha tilbrakt over to uker i den lille bilen.

Mens pappa prater med journalisten får Ludvik lov til å låse opp døren selv for så å sette seg inn i passasjersetet.

- Hva tenkte du da pappa kom hjem med denne bilen?

- Jeg tenkte at dette var verdens minste bil!

Ludvik mener også er at dette er verdens beste bil, og forteller at den allerede har fått et eget navn, i tillegg til Fiat så klart.

- Den heter Mirtilla. Det betyr blåbær på italiensk, forteller Ludvik om navnet familien har gitt bilen.

Blir sommerbil

Det lille blåbæret blir familiens sommerbil, ettersom den ikke er den gunstigste vinterbilen. Men eier Torstein er ikke misfornøyd av den grunn - drømmebilen lever absolutt opp til forventningene.

- Den er helt fantastisk, sier en entusiastisk bileier.

- Hvor mye kostet den?

- Omtrent 50 000 norske kroner. Det er ikke mye for en bil, sier han med et smil.

Sommerfavoritter:

I glasset: Torstein svarer Aperol Spritz. Mens Ludvik kommer med det litt overraskende og sunne svaret: vann.

På grillen: Kjøtt, sier Torstein. Ludvik svarer hamburger, med et lurt smil.

Musikk: Kari Bremnes, kommer det raskt fra pappa. – Det var et vanskelig spørsmål, svarer Ludvik.

- Har du en favorittsang. – JA, «Shape of you» av Ed Sheeran.

Beste sommerminne: – Dette er mitt beste sommerminne, sier Torstein og sikter til bildrømmen som gikk i oppfyllelse og kjøreturen opp til Norge.

Artigste sommeraktivitet: – Det er å leke, og bade. Jeg er den som har badet mest i familien i sommer, svarer Ludvik.

