- Først så jeg røyk, og så dukket flammene opp

Saken oppdateres.

Elleve personer måtte evakueres da det brøt ut brann i et nybygg i Nonnegata på Møllenberg like før klokken 11 tirsdag. Brannen skal ifølge politiet ha startet i forbindelse med arbeid på taket. Én person befant her da det tok fyr, og er blitt avhørt av politiet.

Adresseavisen har snakket med Vegard Blåsmo fra Blåsmo elektro som var i første etasje da flammene brøt ut. Han oppdaget brannen da han var på vei ut av bygget, og forteller at en taktekker da forsøkte å slokke flammene med en hageslange.

- Brannvesenet var allerede varslet. Jeg ringte rett til kollegene mine, Per Røttereng og Tom André Pettersen, for å varsle dem. De befant seg da lenger ned i gata, sier Blåsmo.

- Først så vi røyk fra taket, og var det et «poff» før også flammene sto opp, sier Tom André Pettersen til Adresseavisen på stedet.

Ingen personskade

Politiet ble varslet om brannen i Nonnegata klokka 11.05 og rykket ut sammen med de andre nødetatene. Det var da synlige flammer fra taket på nybygget. Ingen personer skal ha blitt skadet under brannen.

- Det er ingen personskade. Én person som befant seg på taket, prøvde å slukke brannen, og har fått i seg litt røyk, sier innsatsleder Erik Bang Danielsen til Adresseavisen ved 11.40-tiden.

Banket på døra i 20 minutter

Under redningsarbeidet måtte elleve personer evakueres fra leiligheter i tilknytning til brannstedet, ifølge politiet. Dette gjelder beboere i Nonnegata 18 A, B og C samt Nonnegata 20 B. Ingen bodde i huset der brannen oppsto.

Dennis Nystedt er en av personene som ble evakuert.

- Jeg fikk beskjed fra en av de andre beboerne. Han hadde banket på døra mi i 20 minutter før jeg reagerte, men han fikk meg ut til slutt, forteller Nysted.

Sperret gate

Under slokningsarbeidet ble Nonnegata sperret mellom Båhusgate og Kirkegata.

- Vi rykket ut med åtte enheter. Det ble sendt røykdykkere inn i bygningen, men ingen andre personer skal ha vært i bygget, sa Per Ivar Lysholm ved brannsentralen klokken 11.24.

Brannen under kontroll

Klokken 11.44 meldte innsatsleder på stedet at brannmannskapet hadde kontroll på brannen.

- Da vi kom til stedet var det røykutvikling og åpen ild på stedet. Men nå føler vi at vi har den kontrollen vi behøver, sier innsatsleder Bang Danielsen.

Klokken 12.13 melder politiet at etterslokking pågår i bygget og at de evakuerte fra nabobyggene kan gå inn i leilighetene sine igjen.

- Vi fjerner alle slanger vi ikke har bruk for og blir igjen med en bil selv om brannen er slukket. I tillegg bruker vi IR-kamera for å kontrollere temperaturen i bygget. Vi rykket ut med åtte av de ni bilene vi har på stasjonen. 18 brannmenn var på stedet. Spesielt på Møllenberg går vi inn med mye ressurser. I denne tette trehusbebyggelsen er det stor fare for spredning. I dag var det vindstille og når brannen i tillegg starter på taket blir sjansen efor spredning mindre.Takbranner oppdages raskere og utgjør en mindre trussel enn om de for eksempel starter i første etasje, sier innsatsleder brann Trond Fjeldsæter.