Sammenstøt mellom motorsykkel og personbil

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 16 at det har vært et sammenstøt mellom en motorsykkel og en personbil på Leangensletta i Trondheim. Det skal ikke være alvorlige personskader.

- Det har vært en ulykke et par hundre meter før rundkjøringen ved Rotvoll før Skovgårdkrysset, sier Magnus Storrø i Statens vegvesen.

- Per nå strekker køen seg fra Strindheimtunnelen og til rundkjøringen. Vi har derfor stengt av tunnelen i østgående løp, sier han litt over klokka 16.

Klokken 16.40 forteller Storrø at tunnelen er åpnet i sin helhet.

- Politiet er på stedet, de står på veiskulderen og signaliserer med blålys at det har vært et trafikkuhell der. Det er for øyeblikket lite trafikk på stedet, og den flyter fint forbi hovedsaklig i venstre fil.

Klokka 17 melder Veitrafikksentralen at det er ryddet opp på Leangensletta etter trafikkuhellet, og at trafikken går som normalt.