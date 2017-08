BI-rektor: - Håper han blir funnet i god behold

Her er det siste bildet av den savnede BI-studenten

Saken oppdateres.

- På vegne av studenter og ansatte ved BI uttrykker jeg bekymring for den meldingen vi har fått om at en av våre studenter i Trondheim er meldt savnet. Vi håper studenten snarest mulig blir funnet i god behold, sier rektor ved handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, til studiestedets hjemmeside.

- Mange har vært ute

Ledelsen ved skolen har dialog med politiet. Skolen stiller også sine lokaler til rådighet dersom studenter ønsker å møtes.

- Vi er kjent med at flere av våre studenter er ute og leter. I forbindelse med det stiller vi våre lokaler til disposisjon for at de kan komme innom campus og møtes, snakke sammen og få mat og drikke, sier kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite til Adresseavisen torsdag formiddag.

Venner og familie koordinerer leteaksjonen der studentene deltar.

De opplyser på Facebook-siden, der de har koordinert leteaksjonen, at det private søket inntil videre er avsluttet siden politiet nå er i gang med sine søk.

Epost til medstudentene

2. og 3. klassingene starter først neste uke. Dermed er det i stor grad første års studenter og fadderne som er i byen nå. 20-åringen ble meldt savnet natt til tirsdag denne uken etter en fadderfest.

- Vi har tett dialog med politiet og har tilbudt familien til den savnede den bistand de måtte ha behov for, sier Syrrist-Leite.

I løpet av kort tid går det ut en epost til den savnedes medstudenter med informasjon og beskjed om at skolens støtteapparat er tilgjengelig for de som måtte ønske det.

