Hørte lyder da de ringte savnet students mobil

Det var imidlertid ingen som svarte anropet med tale. På Facebook skriver familien at de kun hørte «lyder som minnet om hurtig gange (...). Siden har vi ikke klart å komme i kontakt med han. Mobilen har vært avslått siden og han har ikke vært aktiv på sosiale medier».

BI-studenten fra Stavanger forlot et fadderarrangement ved utestedet The Mint i Nordre gate ca. klokken 00.43 natt til tirsdag. Klokken 00.48 mottok søsteren en Facebook-messengermelding med beskjed om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum.

Vet ikke hvor han gikk

Litt senere, klokken 00.56, fikk søsteren en ny melding om at han var ved Elgeseter bru. Da han ikke kom hjem, ble det ringt til telefonen hans klokken 01.22 - og det var da de hørte lydene av skritt i forbindelse med at anropet ble besvart, opplyses det videre på Facebook. Siden har ingen sett 20-åringen, som ble meldt savnet av familien.

Om studenten var ved Elgeseter bru da den siste meldingen ble sendt til søsteren, har politiet foreløpig ikke klart å finne ut av, opplyser krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

- Hva tenker politiet om at mobilanropet som gikk til studenten ble besvart klokken 01.22 denne natten?

- Hva dette indikerer er ikke godt å si, men vi antar at telefonen lå i lommen hans, sier Langås.

Undersøker trafikkdata

Politiet har torsdag jobbet med å skaffe overvåkningsvideoer som kan fortelle noe om ruten 20-åringen gikk etter han forlot utestedet i Nordre gate. Torsdag ettermiddag var fortsatt den siste videoen av studenten den som ble fanget av overvåkningskameraet utenfor The Mint rundt klokken 00.43 denne natten, før han gikk videre inn i Ørjaveita. Politiet vet fortsatt ikke sikkert hvor han gikk videre.

Politiet jobber også fortsatt med å undersøke trafikkdata knyttet til 20-åringens mobiltelefon. Basestasjonene telefonen har slått inn på i Trondheim kan også si noe om hvilken rute han gikk etter å ha forlatt utestedet alene.

Leting med mer mannskap på torsdag

Politiet besluttet torsdag å starte leting etter studenten. Det ble blant annet søkt med politihunder langs Nidelva i løpet av formiddagen, men uten at det ga resultater. Langås opplyser at Røde Kors og brannvesenets dykkere trolig blir satt inn i letingen på fredag.

Politiet er interessert i tips i forbindelse med saken, og kan kontaktes på telefon 02800.

