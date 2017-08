- Han oppførte seg helt normalt

Flørting er en del av dagliglivet i byen som sies å være et av Europas beste reisemål

Barsjef ved utestedet The Mint, Rocky James Tagudin, observerte den savnede 20-åringen mandag kveld. Den savnede var en av mellom 200 og 300 gjester. De aller fleste var BI-folk. Bi-studentene har flere arrangement ved utestedet denne uken.

Ikke nevnt i rapporter

- Jeg husker han var her den kvelden. Han oppførte seg normalt og mener han var i fin form. Jeg må legge til at jeg ikke betraktet han veldig nøye, og jeg så ikke at han gikk. Vaktene våre skriver rapport etter endt kveld og den savnede er ikke nevnt i noen av disse rapportene, forteller Tagudin.

Søk igangsatt

Letingen etter den 20-åringen som ble meldt savnet natt til tirsdag fortsatte torsdag. Venner har organisert en privat leteaksjon, og politiet har også satt igang søk.

Politiet har innhentet trafikkdata for å spore studentens mobil og ser gjennom filmer fra overvåkningskamera fra forskjellige steder i byen.

Flere kamera i området

Utestedet The Mint har tre kamera utenfor. Tvers over gaten ligger utestedene Downtown og Studio 26 som også har kamera på veggen.

Krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon sier de nå jobber med å hente inn overvåkingsvideoer i andre gater i området for å se hvor han kan ha gått videre.

– Det er krevende arbeid og det er satt av store ressurser, sier Langås.

Har sikret overvåkningsbilder

På spørsmål om den savnedes tilstand da han dro fra utestedet, svarer Langås at han var klar og i stand til å ta vare på seg selv.

Politiet har sikret overvåkingsvideo som viser 20-åringen utenfor utestedet The Mint.

– De pårørende har bekreftet at det er den savnede som vises på videoen. Før han går videre rundt klokken 00.43, så står han og prater med en mann i ti minutter utenfor utestedet, sier Langås.

De ansatte ved The Mint har samarbeidet med politiet og gitt den informasjonen de kan i forbindelse med at den savnede var gjest der den kvelden før han ble meldt savnet.