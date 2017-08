Stakk av fra politiet og veltet med MC

Her er Brutterns utvalgte mot Ajax

Saken oppdateres.

En mannlig motorsyklist i 20-årene veltet torsdag kveld, etter å ha stukket av fra politiet.

Det var rundt klokka 23.14 at politiet kjørte bak en motorsykkel i området rundt Granåsen.

- Plutselig økte motorsyklisten hastigheten. Det er vanskelig å si hvor mye, men det var over hastighetsgrensa på stedet, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Da motorsyklisten svingte av mot Granåsen, med retning mot Fjøsvollan, bestemte politipatruljen seg for å ikke henge på, men å fortsette i samme retning.

- Politiet bestemte seg for å ta en etterfølgelse, det vil si at de kjørte etter men holdte seg til lovlig hastighet.

- Hvorfor tok de den avgjørelsen?

- Når det gjelder tohjulinger har vi en policy på at det er et for stort skadepotensial å førfolge dem i utrykning. Spesielt på sånne veier som det er oppi der.

Patruljen tok han igjen ved Hestsjøen, der han hadde kjørt seg av i en krapp sving.

Handegard svarer nei på spørsmål om dette er en sak som blir meldt videre inn til spesialenheten for politisaker, på bakgrunn av at politiet ikke var i nærheten da føreren kjørte i grøfta.

- De ble frakjørt enkelt og greit.

Føreren ble tatt med til avhør på Heimdal politistasjon, og er ifølge Handegard i tilsynelatende fin fysisk form.

Politiet oppretter sak.