Politiet ber folk som har overvåkningskamera om å ta kontakt om savnet-sak

Den eneste filmen som politiet så langt har funnet i løpet av etterforskningen, viser den savnede utenfor utestedet The Mint i Nordre gate. Han forlot stedet ca. klokken 00.43 natt til tirsdag, og har vært borte siden.

- Det er svært viktig for oss å finne flere bilder av den savnede for å ha et utgangspunkt i letingen. Om noen vet at de har et kamera i området som vi nå leter i, og som ikke har blitt spurt av politiet, så vil vi gjerne bli kontaktet. Det gjelder området fra Stavne og ned til Øya, sier Arve Vagnild, som er politiets etterforskningsleder på saken.

- Mange som jobber

Han opplyser at politiet har innhentet mye videomateriale, men at de ennå ikke har funnet bilder av studenten i dette materialet. Politiet vil fortsette med gjennomgangen i helga.

Leter til i kveld

- Vi vil jobbe med denne saken til vi enten finner den savnede eller sannsynliggjør hva som har skjedd. Vi er nå ganske mange som jobber med dette, sier Vagnild.

Fredag har det pågått leting etter den savnede studenten fra Stavanger, som nå har vært borte i tre og et halvt døgn. Søket har skjedd i og ved Nidelva i området Stavne, Ila, Osloveien og Nidarø. Både Røde Kors og Brannvesenet har bistått.

Etterforskningslederen opplyser at brannvesenet avsluttet sitt overflatesøk i elva fredag ettermiddag, mens Røde Kors vil fortsette sin leting til klokken 20.00. Det settes ikke i gang noen nye søk etter studenten, før politiet eventuelt har fått nye opplysninger om hvor han kan befinne seg.

Vil gjerne ha tips

Politiet er fortsatt interessert i tips, som kan være til hjelp i letingen etter studenten.

- Vi ønsker tips fra folk som kan ha sett noe i området Trondheim sentrum, Ila, Hospitalsløkkan, Nidarø, Stavne og Marienborg, sier Vagnild, og legger til at observasjoner fra begge sider av Nidelva er interessant.

Politiet kan kontaktes på telefon: 02800.