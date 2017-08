Stillestående kø på Øya

Neppe brudd for Eggen Hedenstad

Saken oppdateres.

Det har flere dager denne uka vært mye kø i Trondheim, og også fredag har startet med mye saktegående trafikk.

Spesielt Klostergata på Øya er det store kødannelser. I dag avsluttes havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim Spektrum.

- Det er totalt kaos og mange lastebiler som går på tomgang utenfor husene. Biler har vært køfast i 25 minutter, og det er ikke mulig for for eksempel en ambulanse å komme gjennom her nå, forteller Jørg Høyland.

Ifølge Høyland sto køen opp til St. Olavs hospital tidligere i dag.

I kartet øverst i denne artikkelen kan du se hvordan trafikken i Trondheim er i sanntid.

Har du tips eller bilder kan du ringe oss på 46407200 eller sende mail til webred@adresseavisen.no.

