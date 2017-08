Alvorlig for mann (23) som ble reddet opp av Nidelva

Roar Strand (47) utvist for første gang i karrieren: - Det telles ikke!

Saken oppdateres.

- Mannen var ikke bevisst da han ble tatt opp av brannbåten, ss operasjonsleder Astrid Metlid i Trøndelag politidistrikt. Den unge mannen fikk først livreddende førstehjelp på ei brygge i nærheten, og ble sendt til St. Olavs hospital.

- Han er alvorlig skadd og tilstanden er alvorlig, sa Metlid klokka 21.50.

St. Olavs hospital skriver på sine sider, rundt klokka 02.15 natt til søndag, at mannen blir behandlet på intensiven for meget alvorlige skader, og at tilstanden er ustabil.

Store ressurser

Politiet fikk melding om hendelsen i Midtbyen klokka 19.53 lørdag kveld, og det ble sendt store ressurser til Bakke Bru og på begge sider av Nidelva.

- Vi stilte med mange ressurser, og søkte ei kort stund før han ble funnet. Det gikk relativt fort, opplyste vakleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Det ble satt inn både helikopter og dykkere i søket. Klokka 20.20 var mannen opp av vannet.

Tre personer i elva

Politiet har dannet seg et bilde av hva som skal ha skjedd i forkant av redningsaksjonen.

- Vitner ringte og fortalte at en person skal ha hoppet i elva. To personer skal så ha hoppet etter for å hjelpe den første personen, fortalte Metlid.

To kom seg opp ved egen hjelp. De tre personene som var involvert var på en fest sammen.

Politiet er av den oppfatning at mannen hoppet av egen vilje i Nidelva, men at han har feilvurdert faren ved dette.

