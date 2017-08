Mann til sykehus etter å ha havnet i Nidelva

Himmelen åpnet seg over Trondheim

Saken oppdateres.

- Mannen var ikke bevisst da han ble tatt opp av brannbåten, sier operasjonsleder Astrid Metlid i Trøndelag politidistrikt. Mannen fikk først livreddende førstehjelp på ei brygge i nærheten, og er nå sendt til St. Olavs hospital. Skadeomfanget er ukjent.

Store ressurser

Politiet fikk melding om hendelsen i Midtbyen klokka 19.53 lørdag kveld, og det ble sendt store ressurser til Bakke Bru og på begge sider av Nidelva.

- Vi stilte med mange ressurser, og søkte ei kort stund før han ble funnet. Det gikk relativt fort, sier vakleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Det ble satt inn både helikopter og dykkere i søket. Klokka 20.20 var mannen opp av vannet.

Tre personer i elva

Politiet har dannet seg et bilde av hva som skal ha skjedd i forkant av redningsaksjonen.

- Vitner ringte og fortalte at en person skal ha hoppet i elva. To personer skal så ha hoppet etter for å hjelpe den første personen, sier Metlid.

To kom seg opp ved egen hjelp.

