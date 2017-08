Politiet henter inn flere overvåkningsbilder

- Vi gir oss ikke før noen mener at nå er det mye surr på de to gamlingene

Utelivsguiden: Her finner du uteplassen for deg!

Petter Northug glad for at han ikke vant: - Det hviler en forbannelse over Toppidrettsveka

Saken oppdateres.

Rakavan Jeevaharan (20) har vært savnet siden natt til tirsdag, etter at han forlot utestedet The Mint i Trondheim sentrum. Politiet har sikret seg en overvåkningsvideo fra stedet, som viser den savnede utenfor utestedet. Dette er så langt det siste bildet av den unge mannen fra Stavanger. I løpet av uka som har gått er det blitt gjort flere søk, både av politi og av frivillige.

- Vi har ikke noe nytt som fører oss nærmere å finne ham, sier vaktleder May-Britt Enmo på Krimvakta lved Sentrum politistasjon lørdag kveld.

Nye overvåkningsbilder

Krimvakta opplyser at politiet i løpet av lørdagskvelden skal hente inn flere overvåkningsbilder.

- Vi har et visst tidspress på oss når det gjelder overvåkningsbilder, siden det er begrenset hvor lenge de lagres. Det er for tidlig å si om det er noe relevant i disse bildene, sier hun.

- Er det planlagt noen nye søk?

- Nei, nå har vi søkt der det er naturlig å søke ut fra den informasjonen vi har. Vi håper at videre etterforskning kan gi oss mer å gå på, og at vi kan søke videre etter eventuelt ny informasjon.

Avsluttet søk

Adresseavisen skrev onsdag at studenten klokken 00.48 sendte en Facebook-messengermelding til søsteren sin om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum. Like etterpå kom det en melding om at han var ved Elgeseter bru. Telefonen ble senere på natten avslått. Politiet har i forbindelse med etterforskningen jobbet med å undersøke trafikkdata knyttet til 20-åringens mobiltelefon.

Det ble ikke gjort noen funn under politiets og brannvesenes søk fredag, ifølge operasjonsleder i politiet Trond Volden. Søket ble avsluttet for kvelden klokken 20.00.

Brannvesenet avsluttet sitt overflatesøk i elva fredag ettermiddag, og Røde Kors fortsatte sin leting til klokken 20.00.

Frivillig søk lørdag

Lørdag morgen startet venner og familie av den savnede BI-studenten fra Stavanger en leteaksjon ved Studentersamfundet, de jobbet ut fra to områder som de hadde fått delegert fra politiet.

- Vi oppfordrer folk som har observert den savnede etter han forlot utestedet The Mint natt til tirsdag, til å ta kontakt med politiet. Akkurat nå kan absolutt alle tips være relevant, sier en talsperson for familien.

LES OGSÅ: Rakavans siste ord: - Gleder meg til i morgen