– Gjennom det store engasjementet, har vi virkelig fått se hvor mye godt det er i mennesker

- Vi gir oss ikke før noen mener at nå er det mye surr på de to gamlingene

Utelivsguiden: Her finner du uteplassen for deg!

Petter Northug glad for at han ikke vant: - Det hviler en forbannelse over Toppidrettsveka

Saken oppdateres.

Frem til nå har ikke familien til den savnede BI-studenten ønsket å uttale seg i media. Når Rakavans to søstre nå lar seg intervjue, er det blant annet for å takke alle de frivillige som har deltatt i letingen etter deres bror, men også for å komme med en oppfordring.

– Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre alle til å spre informasjonen, og melde fra til politiet hvis de sitter med noe som helst informasjon om hvor Rakavan kan ha blitt av, sier de til Aftenbladet.

LES MER: Politiet har hentet inn flere overvåkningsbilder

Hyppig kontakt

Rakavan Jeevaharan har lørdag kveld vært savnet i nesten fem døgn. Ingen har hørt fra ham siden han like før klokken 01.00 natt til tirsdag sendte to messenger-meldinger til en av søstrene sine.

I den første skrev 20-åringen at han var på vei hjem til deres felles leilighet utenfor Trondheim sentrum. I den andre skrev han at han var ved Elgeseter bru.

– Er det vanlig at dere meldes så hyppig?

– Ja, det er helt vanlig. Rakavan og den eldste søsteren hans bor sammen og tilbringer veldig mye tid sammen. Han vet at hun liker å få beskjed om når han kommer hjem. Hvis hun er våken når han kommer hjem fra byen, pleier han alltid å komme innom rommet hennes og fortelle henne om kveldens opplevelser, sier søstrene, og fortsetter:

– Noen synes kanskje det er rart at han har sendt så hyppige meldinger til sin eldre søster, men dette er helt vanlig for ham på grunn av den dynamikken vi har i familien. Vi er ikke bare søsken, vi er veldig gode venner, på tross av aldersforskjell. Vi drar på turer og konserter sammen og har det veldig gøy.

LES OGSÅ: Rakavans siste ord: - Gleder meg til i morgen

Bestevenn og bror

Rakavans søstre forteller at broren deres er omtenksom, lojal, ansvarlig, sosial og engasjert.

– Ingen ord er dekkende for å beskrive hvor fantastisk Rakavan er. Han skaper utelukkende latter og god stemning der han er. Det finnes ikke en bedre venn eller bror. Han setter familien og venner først, sier de og fortsetter:

– Rakavan er lidenskapelig opptatt av fotball. Han har spilt fotball siden han var liten og var superglad da Arsenal vant den første kampen i Premier League. Han er veldig glad i musikk og elsker å dra på konsert. Han drar til Oslo og andre steder flere ganger i året for å se hip hop- og RnB-artistene han liker, ofte sammen med oss søstre.

Videre sier de to at broren har en veldig sterk tilhørighet til Stavanger og Bekkefaret, bydelen han vokste opp i. Han var hjemme i Stavanger fra slutten av mai til begynnelsen av august.

LES OGSÅ: Her er sporene etter den savnede

Den perfekte fadder

Søstrene forteller at Rakavan er en pliktoppfyllende student som har oppnådd meget gode resultater i tiden på BI. Han startet studiene i Trondheim i fjor.

– Han trives godt i Trondheim. Han kunne valgt å starte på BI i Stavanger eller Bergen, hvor han kjenner folk fra før, men valgte å flytte til Trondheim og bo sammen med søsteren, sier de.

Ifølge studiekompisene som var ute med Rakavan på utestedet The Mint i Trondheim sentrum kvelden før han forsvant, var det ikke vanskelig for den savnede 20-åringen å få venner.

Søstrene er enige.

– Han har veldig mange venner både i Stavanger og Trondheim. Han spiller fotball på laget til BI, og er sosialansvarlig i styret til studentorganisasjonen til tamilske studenter i Trondheim - TSAT.

Ifølge søstrene var Rakavan skikkelig «gira» på å være fadder for nye studenter på BI.

– Han snakket i flere uker om hvor gøy det kom til å bli. Han er den perfekte personen til å være fadder – han er inkluderende, gøyal og omtenksom.

LES MER: Frivillige gjennomførte leting etter den savnede lørdag formiddag

Gir alltid beskjed

Søstrene ønsker ikke å spekulere i hva som kan ha skjedd med broren. Ifølge dem har han aldri tidligere vært borte uten å gi beskjed hvor han var. Tvert om, sier de, er dette en mann som alltid gir beskjed til sine nærmeste om hvor han er.

– Ikke bare gir han beskjed om at han skal ut. Han sier også alltid hvem han skal være sammen med og hvor, sier de to.

– Hva var deres første reaksjon da han ikke kom hjem som planlagt?

– Det er svært uvanlig at han ikke kommer hjem til den tiden han sier at han skal. Rakavan er ikke typen som drar på nachspiel. I alle fall ikke uten å si ifra, sier søstrene.

LES OGSÅ: Hørte lyder da de ringte savnet students mobil

Støtte og kjærlighet

De to mener det er naturlig at forsvinningssaken har opprørt mange nettopp fordi de fleste kan kjenne på hvor vanskelig det må være når et familiemedlem eller en venn er borte.

– Spesielt når det ikke har skjedd noe uvanlig i forkant. Gjennom det store engasjementet har vi virkelig fått se hvor mye godt det er i mennesker. Både i mennesker vi kjenner og i ukjente, sier søstrene.

De mener at det store engasjementet i saken også viser hvor mange som har blitt berørt av Rakavan.

– Han er en person man husker og som er lett å like, sier de.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– De siste dagene har vært ekstremt vanskelige. Det eneste som har holdt oss oppe er alle de gode folkene vi har rundt oss, og den kjærligheten og støtten de har gitt oss. Vi har fått så mye hjelp, både fra familie, venner, bekjente, BI og annet støtteapparat, sier søstrene.

LES MER: Politiet ber folk som har overvåkningskamera om å ta kontakt om savnet-sak

Stoler på politiet

De to legger ikke skjul på at det har vært frustrerende å få så begrenset med informasjon fra politiet etter forsvinningen. Samtidig understreker de at de stoler på at politiet gjør hva de kan for å løse mysteriet.

Senest lørdag formiddag sa etterforskningsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt at store ressurser ble satt av til å jobbe med forsvinningssaken allerede da Rakavan tirsdag ettermiddag offisielt ble meldt savnet.

– Har dere tanker om hva politiet bør gjøre i fortsettelsen?

– Vi setter vår lit til politiet og legger ikke noen føringer i deres arbeid, svarer søstrene, som avkrefter at Rakavan i forkant av forsvinningen hadde gitt uttrykk for at noe var vondt eller vanskelig.

LES OGSÅ: Politiet flytter og utvider søket etter savnet BI-student

Fortsetter letingen

De to er klare på at familien også i fortsettelsen kommer til å arrangere leteaksjoner når politiet tillater det. Senest lørdag var frivillige i aksjon i Trondheim.

Til de som har deltatt i letingen, eller som har støttet på andre måter, sier Rakavans søstre følgende:

– Vi er så utrolig takknemlige overfor alle som har hjulpet oss i den vanskelige tiden. Tusen takk for alle meldinger, alle som har delt informasjon i sosiale medier, og alle som har vært med på leteaksjoner.

Videre oppfordrer de alle som følger saken om å dele og spre informasjon, og melde til politiet hvis noen sitter på informasjon om hvor Rakavan kan ha blitt av.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter