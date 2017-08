Nå bores det langs Nidelva

Hovedmistenkt for Barcelona-terror trolig drept i politiaksjon

Saken oppdateres.

Ved Nidelvens bredd på Øya bores det nå et 580 meter langt hull under bakken. Her skal den nye hovedavløpsledningen som samler avløpsvann fra Øya og Singsaker ligge.

Miljøvennlig og billigere

Ved hjelp av den spesielle boreriggen slipper man å grave i stykker hele strekningen for å legge det nye avløpsrøret.

- Vi slipper veldig mye trafikk med maskiner i området og vi sparer vegetasjonen i området. Samtidig er det billigere enn den tradisjonelle gravingen, forteller prosjektleder i Trondheim kommune, Lars Erik Hårberg.

Prosjektet ble vedtatt av Bystyret i fjor høst. Prislappen for oppgraderingen av avløpssystemet er på 57,6 millioner kroner. Det nye avløpssystemet vil imidlertid gi besparelser innenfor drift og vedlikehold som tilsvarer 680 000 kroner per år, ifølge kommunen.

Kloakk i Nidelva

Dagens avløpspumpestasjon takler cirka 200 liter avløpsvann i sekundet. Det nye vil få en kapasitet på cirka 300 liter per sekund.

- Slik det er i dag går det mye overløpsvann i elva når det er mye nedbør. I dette vannet er det også kloakk. De fem gamle avløpspumpestasjonene langs elva skal erstattes av en ny og større stasjon. Via den nye stasjonen skal avløpsvannet pumpes videre over til Høvringentunnelen ved Marienborg. Tiltakene vil bedre kapasiteten, redusere forurensningene til elva og gi personell som betjener pumpestasjonene bedre arbeidsvilkår, forteller prosjektlederen.

Borejobben og inntrekkingen av det nye avløpsrøret skal etter planen være ferdig i starten av september. Byggingen av det nye avløpspumpestasjonen vil ikke starte før november/desember. Utformingen av pumpehuset er gjort i samarbeid med byantikvaren.

