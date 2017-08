Tilstanden bedret for den unge mannen

- Lastebil mistet last over autovernet

Deler av Trøndelag fikk én månedsnedbør på under to døgn

Saken oppdateres.

Mannen som var bevisstløs da han ble tatt opp fra elva av brannvesenets folk lørdag, ligger fortsatt på intensivavdelingen ved St. Olavs hospital.

Sykehuset beskriver skadene som meget alvorlige, men tilstanden ble mandag formiddag endret fra ustabil til stabil.

Ikke kriminelt

Ifølge politiet er det ikke mistanke om at det ligger noe kriminelt bak hendelsen. Politiet mener mannen har hoppet av egen fri vilje, og har feilvurdert risikoen.

Hoppet fra fjerde

Ifølge Roar Jenssen ved krimvakta ved Trøndelag politidistrikt, deltok 23-åringen på en fest i en leilighet på Bakklandet-siden av Nidelva. Underveis i festen hoppet han fra fjerde etasje og ut i elva. To andre som befant seg på samme fest hoppet etter ham.

Tre personer i elva

Hendelsen ble meldt til politiet klokken 19.53. Vitner opplyste at én person hadde hoppet i elva, og at to andre hadde hoppet etter for å redde den første. Store ressurser ble sendt til Bakke bru på begge sider av Nidelva.

Ferdig etterforsket

Klokka 20.20 var 23-åringen tatt om bord i brannbåten. Han var ikke ved bevissthet og fikk livreddende førstehjelp, og ble brakt videre til St. Olavs hospital.

De to andre som havnet i elva kom seg opp ved egen hjelp.

Politiet regner saken som ferdig etterforsket.