Gammel lekkasje i Ilen kirke repareres

Saken oppdateres.

Mandag startet driftsavdelingen i Kirkelig fellesråd i Trondheim gravearbeider på nordsida av Ilen kirke. Det er snakk om en gammel lekkasje som nå skal stoppes.

- Vi har ikke helt klart å finne årsaken til at dette skjer. Det er fuktinnslag når det kommer mye nedbør. Vannet kommer inn i rommet til det elektriske anlegget, og det er ikke bra. Nå graver vi opp området ved nordveggen for å sette en stopper for dette, forklarer driftsleder Bjørn Øyangen i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Samtidig som det graves opp skal også kirkeveggene smøres og det skal legges plast på veggene. Grunnen rundt kirka består av sand.

- Det blir neppe en stor operasjon og arbeidet er godkjent av riksantikvaren. Det har vært et problem lenge, men nå håper vi alt er i orden før vinteren kommer, sier Øyangen.

Ingen av kirkens arrangementer eller åpningstider vil bli berørt av gravearbeidene.

