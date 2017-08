19-åring siktet for kjøring i påvirket tilstand

Saken oppdateres.

En 17 år gammel jente og en 19 år gammel mann ble natt til onsdag innbragt til politihuset mistenkt for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Det var klokken 01.58 at politiet meldte at en bil var stanset på Blussuvoll, og at det var mistanke om at to personer var påvirket av narkotika.

Mannen er siktet for kjøring i påvirket tilstand, opplyser politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen.