- Ajax vinner 2-1!

Saken oppdateres.

- Vi er optimistiske, hvis ikke hadde vi ikke vært Ajax-supportere. Vi vinner 2-1, akkurat nok til å gå videre på bortemål, sier Cor Schraven (65) og Arie Schriders (57).

Den blide duoen har flere tiår hver bak seg som Ajax-supportere, og har inntatt en restaurant ved Torget i Trondheim torsdag ettermiddag for å slukke tørsten.

LES OGSÅ: Nederlandske aviser nådeløse etter tapet for RBK

Reiser alltid sammen

De to kameratene er enige om at Ajax var det beste laget i Amsterdam, og at Rosenborgs ettmålsseier var heldig. De foretrekker å ikke tenke tanken på at laget kan ryke ut av Europaligaen.

- Det er veldig uheldig dersom vi ryker ut, ikke minst økonomisk. Men mest av alt vil vi savne turene våre sammen til kampene, sier Schraven.

De to er nemlig kompiser som alltid reiser sammen. 110 kilometer hver vei til hver eneste hjemmekamp i Amsterdam fra Breda, der de bor – i tillegg til mange bortekamper hjemme og ute i Europa. Schriders er fri og frank, mens Schraven lar kona være hjemme.

- Hun er ikke interessert i fotball, og er bare glad til for at jeg drar. Så lenge jeg er glad, er hun glad, hevder 65-åringen, som har alderen trykt som nummer bak på Ajax-drakten.

De kom til Trondheim onsdag, og reiser hjem igjen fredag. De har brukt tiden på å se Nidarosdomen og Bakklandet – og tatt noen glass, så klart.

- Det er pent og stille, og veldig rent, som i hele Skandinavia, sier de.

- Ikke bråk i kveld

Duoen forteller at de ikke reiser sammen med klubbens ultras og hooligans. Elementer blant Ajax-fansen har et frynsete rykte, men kameratene holder seg unna den slags. Bør vi frykte uroligheter i forbindelse med kveldens kamp?

- Nei, nei! Ikke i dag. Det er bare rundt 200 som reiser hit, og det blir aldri bråk med mindre vi spiller mot lag vi har en rivalisering med. Det var dårlig stemning da vi så ut til å tape mot Schalke i kvartfinalen i Gelsenkirchen i vår. I Warszawa et par måneder tidligere ble det bråk. Men i kveld blir det rolig, tror de.

LES OGSÅ: Ajax-sjefen nekter å snakke om kampen i Trondheim

Frykter Bendtner

- Frykter dere noen spillere hos Rosenborg?

- Bendtner! Vi husker ham fra da han spilte i den tyske ligaen, da var han veldig god, mener Schriders.

Vi forteller at det er delte meninger om danskens prestasjoner i RBK-trøya.

- Jo da, men du så det i den første kampen. Han kan plutselig gjøre noe spesielt. Så er han stor, sterk og erfaren, mens våre forsvarsspillere er veldig unge og urutinerte.

Vi spør om hvordan de tror Ajax vil angripe kveldens kamp, men skjønner fort at det er et dumt spørsmål. For Ajax er Ajax, og spiller alltid på samme måte. I 4-3-3. Alltid 4-3-3, med en tålmodig og ballbesittende spillestil.

- Det er Ajax-måten, den nederlandske måten. Det er slik vi vil ha det. Dere får ikke se noe kontringslag i kveld heller!

- Ajax er svekket i år

Ajax har startet sesongen svakt, og fikk sin første seier sist helg mot Groningen. Kompisene er enige om at laget begynner å se noe bedre ut, men de har ikke tro på en sesong like god som den foregående, da Ajax ble tapende finalist i Europaligaen.

LES OGSÅ: Nektet å spille mot Rosenborg - fredag ble han Tottenhams rekordkjøp

- Vi har mistet for mange spillere. Davy Klaassen til Everton. Davinson Sánchez til Tottenham. Jairo Riedewald til Crystal Palace. Kenny Tete til Lyon. Vi er svekket, og kommer neppe til finalen i år. Ajax må alltid selge spillere, de store klubbene har altfor mye penger, sukker Schraven.

Men Rosenborg er de sikre på å slå. 2-1, altså. Men hvem scorer?

- Klas-Jaan Huntelaar og Justin Kluivert! Unge Kluivert er kanskje ikke like god som faren ennå, men han er bare 17 og har enda noen år på seg, smiler Schriders.