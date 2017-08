Ber alle bidra i søket etter savnet BI-student

Saken oppdateres.

- Det er fortvilt for familien å ha en de ikke vet hvor er og hva som har skjedd, sier Rita Ottervik.

Etter å ha fått en forespørsel fra familien la hun onsdag ut en melding på Facebook-siden sin der hun deler familiens sterke ønske om at så mange som mulig bidrar til å løse mysteriet.

- Befolkningen må hjelpe

- Fra meg er det et bidrag til å få inn mer informasjon til politiet slik at mysteriet kan løses. Jeg stoler på at politiet gjør alt de kan for å finne Rakavan og løse saken. Så må vi som befolkning i Trondheim bidra med alt som kan hjelpe. Jeg ber alle om å tenke seg om en gang til, så kanskje det kan dukke opp opplysninger som kan være til nytte. Jeg håper inderlig at han kan bli funnet i god behold og at familien og hans nærmeste omgangskrets kan få vite mer, sier Ottervik.

Savnet i over en uke

Rakavan Jeevaharan har vært savnet siden tirsdag 15. august.

Den siste sikre observasjonen er idet han går fra utestedet The Mint og inn i Ørjaveita i Trondheim sentrum. Et bilde fra utestedet i Nordre gate er tatt klokken 00.42 denne natten. Klokken 00.48 skrev 21-åringen i en messengermelding til sin søster at han var på vei hjem til deres felles leilighet i Elgeseter gate. Han fulgte opp med at han var ved Elgeseter bru klokken 00.56. Da han ikke dukket opp ringte familien opp telefonen hans. Da hørte de bare lyder av skritt og ingen tale.

Les også: 21-åring har vært savnet i en uke

21-åringen var på et fadderarrangement i forbindelse med nye studenter til Handelsøyskolen BI i Trondheim. Arrangementet ble avsluttet på utestedet i Nordre gate.

Mørkegrønn jakke og blå bukser

Politiet har avhørt vitner, men ingen som kan kaste lys over forsvinningen. Timsvis med film fra overvåkningskamera rundt om i byen er gjennomgått, men her er det ikke funnet bilder av BI-studenten som hadde på seg mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan T-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

LES MER:Politiet har hentet inn flere overvåkningsbilder

Den siste signalet som en basestasjon på Lerkendal har fanget opp er fra rett før klokken 01.30 samme natt. Det sporet peker vestover fra Elgeseter gate og antyder at mobilen befinner seg et sted på strekningen Stavne og nordover til Ila.

Seks dager med søk

Politiet har søkt med hunder, Røde Kors har lett langs elvebredden. Brann- og redningsetaten har gjort overflatesøk i Nidelven. Familien har arrangert privat leteaksjon med over 100 deltager i fire dager. Ingen nye spor.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

«Politiet har gjort det de kan i letingen så langt. Men flere tips og spor er etterlengtet.

Familien har et sterkt ønske og oppfordring til alle som hjelper til i Trondheim, om fortsatt å hjelpe til i letingen.

Enten i form av å komme med alle relevante tips til politiet, samt for dem som har muligheten til å delta i frivillige leteaksjoner, som familien og venner arrangerer via Facebook», sier Ottervik i innlegget sitt på Facebook.

- Tenk tilbake

Politiets etterforskningsleder i saken, Arve Vagnild, ber folk gå tilbake i tid til tirsdag natt i forrige uke.

- Folk må tenke: Hvor var jeg natt til tirsdag? Hva så jeg? Hva hørte jeg? Dette gjelder folk som gikk til fots, kjørte i byen eller oppholdt seg der i det aktuelle tidsrommet. Og så skal man være oppmerksom på at man kan være preget av det som er sagt og skrevet den siste uken, sier Vagnild.

Av videomaterialet som er gjennomgått har politiet sett at det ikke var veldig mye folk i gatene den aktuelle natten.

Har du tips? Ring politiet på 02800.

Før musepekeren over de røde punktene for mer informasjon. Grafikk: Øyvind Lein