Gammeljerven lusket rundt på tribunen

Da fotografen parkerte passerte dyret fem meter fra bilen.

I syvtiden torsdag morgen fikk fire-fem foreldre som skulle levere barna i barnehagen i Granåsen øye på et dyr i tribuneanlegget i hoppbakken i Granåsen. De konkluderte med at en jerv romsterte frem og tilbake på tribunen.

- Dette var spesielt

- Flere av oss så jerven. Den gikk frem og tilbake på tribunen i hoppbakken og snuste. Jeg har tidligere sett jerv i dyrepark, men aldri i vill tilstand. Det så ut som et voksent dyr. Å få se den i Granåsen var veldig spesielt, forteller Hanne Hovdal Øyan.

Den første dokumentasjonen i nyere tid ble gjort i november i 2001. Rovviltkontakt Arnfinn Tanem i Statens naturoppsyn (SNO) sporet da en jerv i Klokktjønna-området i Bymarka.

Hovdal Øyan så dyret igjen da hun forlot barnhagen omlag ti minutter etter at hun gikk inn.

Sannsynligvis Norges eldste

Det er sannsynlig at dette er jerven som har holdt til i Bymarka i over 15 år. I august i fjor ble hun observert i området ved Lavollen. Viltkameraer ved Elgsethytta hadde da «fanget» henne gjennom hele sommeren.

Rovdata har analysert prøver av avføring spom ble funnet på Bosbergheia i Bymarka 29. mars i år. Prøvene viste at den gamle jervetispa fortsatt var i live. Det betyr at tispa er over 18 år gammel og hun er da den eldste jerven i Norge man vet om. Den forrige rekorden tilhørte ei tispe på 17 år, som ble felt i Meldal i 2010.

Ser ut som gammeljerven

- Da bildene er noe utydelig kan jeg ikke bekrefte 100 prosent at det er jerv, men føttene tyder på det og det lyse bakpartiet er likt det jerven vi vet holder til i Bymarka har, sier Jenny Mattisson som jobber som forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hun tok doktorgrad på jerv.

Mattisson sier jerven har eksponert seg lite for folk gjennom de årene hun har oppholdt seg i Bymarka.

- Nå begynner hun å bli gammel og sansene og årvåkenheten er kanskje ikke så god som før, sier hun.

- Tror ikke den oppsøker folk

- Det er en barnehage i nærheten av der dyret ble observert. Bør man være oppmerksom med tanke på barnas sikkerhet?

- Nei. Jerven er sky og jeg har vanskelig for å tro at den skal oppsøke folk. Men uansett skal ikke barn gå frem og klappe eller stryke på den om de skulle få muligheten til det, sier Mattisson.

Passerte rett foran bilen

Bildene Adresseavisen har fått er tatt med mobilkamera på omlag 50 meters hold. Fotografen forteller at jerven passerte fem meter foran bilen hans da han parkerte ved tribuneanlegget på hoppbakken litt før kl 07. torsdag. Da vraltet den forbi bilen og inn på tribuneanlegget til hoppbakken.

- Jeg har ikke sett jerv før i området, men det er ikke uvanlig med dyreliv i området. Tidligere har jeg sett elg og rådyr i nærheten av barnehagen på morgenkvisten, forteller han.

