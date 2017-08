«Jeg vil ikke bli en Frank Underwood i rådhuset»

Saken oppdateres.

Ola Lund Renolen er gjest i denne ukas podkast «OmAdressert.»

Han ble medlem av Miljøpartiet De Grønne etter at han fulgte valgnatta 2013 på TV, og bestemte seg for å gå inn i politikken. To år etter ble han bystyrerepresentant for MDG i Trondheim. Nå tar han over varaordførervervet mens Hilde Opoku har ett års permisjon.

Enig med Arnold

Den filminteresserte varaordføreren røper i podkasten at det finnes få varaordfører-roller å se på film, men om det skulle være noen skuespillere som kan bli rollemoddel så må det være Arnold Schwarzenegger.

- Politisk så har jeg sans for han. Han har vist et voldsomt engasjement for miljøet, sier Ola Lund Renolen.

Adresseavisens poltiiske redaktør, Tone Sofie Aglen og kommentatorene Terje Eidsvåg og Harry Tiller er også på plass for å diskutere valgkampen, meningsmålinger og Miljøpartiet De Grønnes situasjon i Trondheim og i Norge - 14 dager før valget.

Her finner du ukas episode

Du hører siste episode via denne linken, eller ved å klikke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes så finner du «OmAdressert» via denne linken.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK - ADRESSEAVISEN MENINGER