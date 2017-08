Vitne kan ha møtt savnede Rakavan i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

21-åringen Rakavan Jeevaharan har vært savnet siden tirsdag 15. august. Adresseavisen har tidligere skrevet at den siste sikre observasjonen av BI-studenten er idet han går fra utestedet The Mint og inn i Ørjaveita i Trondheim sentrum. Et bilde fra utestedet i Nordre gate er tatt klokken 00.42 denne natten.

Hadde kort samtale

Fredag formiddag opplyser Arve Vagnild, som leder etterforskningen av forsvinningssaken, at et vitne kan ha møtt den savnede 21-åringen i Drillveita i Trondheim sentrum.

- I Drillveita har et vitne gjort en observasjon av en mann med en beskrivelse som indikerer at det kan være savnede. Tidspunktet er også forenlig med at det kan være ham, sier Vagnild til Adresseavisen.

Etterforskningslederen opplyser videre at det var kontakt mellom det mannlige vitnet og det som kan være Rakavan.

- Vitnet oppfatter at han skal inn en plass i denne veita, og spør ham om det. Han svarer at dét skal han ikke. Det er en kort samtale, sier Vagnild, som opplyser at dette tipset ble formidlet til politiet mandag denne uken.

Kan bekrefte retningen han gikk

Klokken 00.48 samme natt skrev Rakavan en messengermelding til sin søster om at han var på vei hjem til deres felles leilighet i Elgeseter gate. Han fulgte opp med at han var ved Elgeseter bru klokken 00.56. Da han ikke dukket opp ringte familien opp telefonen hans. Da hørte de bare lyder av skritt og ingen tale.

Politiet har i forbindelse med etterforskningen undersøkt hvilke basestasjoner som har fanget opp signaler fra Rakavans mobil. Det siste signalet ble fanget av en basestasjon på Lerkendal rett før klokken 01.30 denne natten. Det sporet peker vestover fra Elgeseter gate, og antyder at mobilen befant seg et sted på strekningen Stavne og nordover til Ila. Politiet legger til grunn at 21-åringen hadde med seg mobilen da han gikk denne natten.

- Hvis det er den savnede som gikk i Drillveita denne natten, så er det med på å bekrefte den retningen som basestasjonssøkene indikerer at han kan har gått, sier Vagnild.

Kanskje fanget på film i Kongens gate

Et annet spor, som også kan peke i samme retning, mener etterforskningslederen – er en overvåkningsfilm fra Kongens gate som politiet har sikret seg. På videoen ser etterforskerne en mann som passerer Skatteetaten i Kongens gate 87 denne natten rundt klokken 01.00.

- Vi har et opptak av det vi tror kan være den savnede. Han går rett utenfor Skatteetaten, sier Vagnild, og legger til at også familien til Rakavan har sett denne videoen.

Hvis det er Rakavan som er observert, og som er fanget på videoovervåkningen i Kongens gate, så mener politiet at han sannsynligvis har vært i Drillveita først - da denne veita ligger nærmere sentrum enn Kongens gate.

Politiet har sikret en stor mengde videomateriale fra overvåkningskameraer i dette området. Foreløpig er det bare denne videoen som kan ha gitt en ledetråd.

- Vi har ikke gjennomgått alle videoene vi har samlet inn ennå, men er i avslutningsfasen, sier Vagnild.

- Hva gjør dere videre om gjennomgangen av videoopptakene ikke bringer dere videre i etterforskningen?

- Da må vi sette oss ned og vurdere nye taktiske etterforskningsskritt, sier Vagnild, og opplyser at det kan bli aktuelt med nye avhør i saken.

Vil ha tips

BI-studenten hadde på seg mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan T-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

Vagnild opplyser at politiet fortsatt er interessert i tips i saken.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.

