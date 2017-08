- Det HER er helt sjukt. Gåsehud over hele kroppen. Hardt.

Saken oppdateres.

Niklas Moe (32) var sjåføren av varebilen som onsdag kveld begynte å brenne da den var på vei i sørgående retning i Okstadbakken. Moe, som jobber for Strax Transport, beskriver hendelsen som kaotisk.

- Jeg fikk bare ett sekunds forvarsel i form av kakke-lyder fra motoren før det plutselig sto stikkflammer på utsiden av panseret og flammer på innsiden av bilen. Jeg ble ikke truffet av flammene, men alt skjedde mens jeg kjørte i 80 kilometer i timen, så det var dramatisk.

- Holdt på å bli kjørt ned

Moe sier han stoppet varebilen på utsiden av kjørefilen, før han og kollegaen som satt på hoppet ut med brannslokkingsutstyr.

- Jeg forsøkte å slukke brannen ved å lene meg uti veibanen, men det hele var veldig vanskelig fordi jeg stadig holdt på å bli kjørt ned av passerende biler. Det var snakk om centimeter, og flere ganger kjente jeg sidespeil snitte borti albuen min. Det var skummelt og samtidig fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til.

Tok tid å slukke

Etter noen hektiske minutter dukket det opp en Bring-lastebil som ble parkert i veibanen.

- Strax har et godt samarbeid med Bring, så vi fikk kontakt med sjåføren som sørget for å sperre veifila med lastebilen sin, sier Moe.

En bobilsjåfør stoppet også etter hvert for å bidra.

- Sammen forsøkte vi å slukke brannen, men vi klare det ikke. Brannvesenet brukte også lang tid på slukkingen etter at de dukket opp.

Skuffet over bilistene

Moe har ennå ikke har fått svar på hva som var årsaken til brannen i varebilen. Han sier samtidig at det ikke er brannårsaken han har tenkt mest på siden onsdag kveld.

- Jeg er blitt fortalt i ettertid at varebilen min var godt synlig fra nederst i Okstadbakken. Flammene sto også opp over og rundt bilen, og det veltet ut røyk. Derfor er jeg skuffet over at folk bare kjørte forbi, og at de fleste ikke engang sakket farten. Det var veldig ubehagelig å nesten bli påkjørt så mange ganger.

Moe sier han er veldig takknemlig for hjelpen han fikk fra Bring-sjåføren og bobileieren som stoppet. Han ønsker å oppfordre flere til å gjøre det samme om de skulle komme utfor noe lignende.

- Plikt til å hjelpe til

Ifølge Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet, sier Vegtrafikkloven at bilister har plikt til å hjelpe folk som er involvert i trafikkulykker.

- Nå kan kanskje ikke denne situasjonen kalles en direkte ulykke, men jeg mener at det som skjer er såpass alvorlig at det påfaller kjørende en moralsk plikt til å hjelpe til, sier Karlsen.

Ettersom UP-sjefen ikke kjenner til onsdagens hendelse i Okstadbakken, kan han ikke slå fast om passerende bilister brøt loven eller ikke.

- Men rådet jeg kan gi er at når man kommer over trafikkhendelser hvor et kjøretøy står i full fyr, så sjekker man om noen er skadet samt sørger for å melde ifra til nødetatene. Å bare kjøre forbi, uten å bry seg når en situasjon er uavklart, det skal man ikke gjøre.