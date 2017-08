Gamle tiders avisgutt kan gjenoppstå som robot

Se alt fra NM i friidrett direkte her

Saken oppdateres.

I forbindelse med at Adresseavisen feirer 250 år i 2017, inviterte mediehuset byens befolkning til bursdagsfeiring lørdag.

De frammøtte fikk oppleve konserter med TrondheimSolistene og senere Rasmus og verdens beste band, trylleshow og taler. For barna var det også ansiktsmaling, kasseklatring og «Barnas restaurant», der de blant annet kunne lage is ved hjelp av flytende nitrogen.

LES OGSÅ: På jubileumsdagen, 250 år etter vi ble grunnlagt, ga vi 250 lesere ordet. Dette er hva leserne bryr seg om og tenker på i 2017

Fortid og fremtid

I et jubileumsår er det naturlig både å skue bakover og se framover. Inne i avishuset kunne folk blant annet se to roboter, designet av en gjeng studenter ved Elektronisk systemdesign og innovasjon (Elsys) ved NTNU.

Tanken bak robotene er at de etter hvert skal kunne opptre som gamle tiders avisgutter.

- Ideen er at robotene skal oppsøke folk, skape interaksjon med mennesker og skape oppmerksomhet om avisa, litt som gamle dagers avisgutter, men rettet mot en yngre målgruppe, sier studentene Erling Solberg, Sofia Godø, Kevin Vinding og Torgeir Alstad.

Ta vår jubileumsquiz - hva vet du om Norges eldste avis?

Én robot til slutt

De forteller at det på kullet er laget 13 prototyper totalt. Førsteårsstudentene presiserer at robotene de nå viser fram er noe de har laget helt uten forkunnskaper. Planen er at de 13 prototypene i løpet av fire års studier skal samles til én robot.

- Det er tidlig i prosessen, så mange av dem virker ikke som de skal ennå. Disse er bygd opp med enkle prinsipper, derfor fungerer de, sier Sofia Godø.

En av robotene beveger seg rundt, utstyrt med ultralydsensorer for å ikke kjøre inn i ting, og lar folk svare på spørsmål gjennom å trykke på knapper.

- Litt av målet nå i førsteåret, er å se hvor langt vi kan komme uten forkunnskaper. Så er det en del av den såkalte ingeniørstigen at vi tar opp igjen prosjektene årlig slik at vi ser vår egen framgang, sier Alstad.

- Å ha landets eldste avis kler Trondheim

I sin tale sa ordfører Rita Ottervik at 250 år forteller om en sterk og levedyktig avis.

- Å ha landets eldste avis kler en by med en så sterk historisk dimensjon som Trondheim, mente hun.

Ordføreren trakk også fram verdien av å ikke være kjøpt opp av nasjonale eller internasjonale konsern, men beholde en regional forankring også på eiersiden. At avisen for første gang også har fått en kvinnelig sjefredaktør i Kirsti Husby, mente hun var gledelig og på høy tid.

En jubileumsgave til Adressa fra kommunen ble det også, et maleri av trondheimskunstneren Øystein Tømmerås.

- Gaven kommer med en utfordring: Skriv mer om de fantastiske kunstnerne vi har her i byen, avsluttet ordføreren.

