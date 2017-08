Vitne i savnet-saken: - Løp i retning Osloveien

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Saken oppdateres.

- Vitnet har forklart at han ble passert av en person som gikk hurtig forbi han og løp mot Osloveien. Denne observasjonen ble gjort i enden av Kongens gate. Og tiden passer med andre observasjoner som er gjort, sier etterforskningsleder i saken Arve Vagnild.

Dette vitnet meldte seg fredag. Politiet har nå to vitneobservasjoner og en video fra Kongens gate i samme tidsrom.

Var alene

- Vitnet var inne og handlet på 7-eleven i sentrum klokken 00.45 og gikk deretter hjem. I slutten av Kongens gate blir han passert av denne mannen som passer til beskrivelsen av den savnede. Det var ingen andre i nærheten, sier Vangnild.

Dermed har politiet et vitne som sier at så en person som kan være savende Rakavan ved Drillveita rett før klokken 01.00. Omlag 300 meter borte i Kongens gate blir personen så fanget opp av ett overvåkningskamera. Ytterligere 400 meter lenger vest blir obeservasjonen gjort av vitne nummer to.

- Sannsynlig at det er den savnede

- Søsteren og svigerbroren har sett på filmen fra videokameraet og er ganske sikre på at det er den savnede. Vi har all grunn til å tro at det er han.

Vi finner det sannsynlig at den savnede har gått fra utestedet The Mint og beveget seg vestover ut mot Ila. Deretter indikerer basestasjonstreff på mobiltelefonen hans at han har beveget seg sørover mot Stavne, sier Vagnild.

Søk i elva mandag

Det siste innslaget på basestasjonen ved Lerkendal var klokken 01.26 tirsdag 15. august, som er den natten han forsvant og ble meldt savnet av familien.

Mandag skal det foretas dykk i Nidelven ved Stavne bru for å søke etter den savnede.

I savnet-meldingen er det beskrevet at Rakavan hadde på seg mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan T-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

Hvorfor den savnede kan ha vært i det aktuelle området og hva han kan ha gjort der, er foreløpig et mysterium.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800 dersom du har tips i saken.

