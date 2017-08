Saken oppdateres.

Ulykken har skjedd på fylkesvei 714 på Hitra i nærheten av Fillan.

- En bil har kommet inn på en privat gårdsvei ved fylkesvei 714, og så har det skjedd en ulykke, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

- En av bilførerne opplyste å ha blitt skadet. Det har vært et ganske kraftig sammenstøt, sier han.

To personer sendes til legevakt for kontroll, melder politiet. Den ene bilføreren har fått førerkortet beslaglagt for brudd på vikeplikten.