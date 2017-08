Nå bør det ikke være tvil – gjennomkjøringsforbudet gjelder ikke mopeder

Se høydepunktene her: Slik ble Rosenborg senket av Vålerenga

Saken oppdateres.

Tidligere i sommer reagerte mopedist Jostein Bjøndal på et underskilt som hang i krysset Innherredsveien – Stadsingeniør Dahls gate.

Ikke lett å forstå

Under skiltet med påbudt kjøreretning til høyre sto teksten «Gjelder ikke buss og taxi unntatt moped».

- Jeg postet bilde av skiltet på Facebook, og fikk mange gode forslag til forklaringer. Kanskje dette angår mopedister som tror de kjører taxi eller buss. Eller kanskje det gir mening hvis man faktisk er taxifører på moped. Begge disse er jo veldig sjeldne tilfeller, sa en spøkefull Bjøndal til Adresseavisen i juli.

LES OGSÅ: I dette krysset kjørte over 600 av bilistene ulovlig

Nytt skilt på plass

Nå er imidlertid underskiltet byttet ut med et nytt som har en mer begripelig tekst. Nå står det «Gjelder ikke buss, taxi og moped».

- Det underskiltet som ble satt opp først var høyst midlertidig fordi det ikke fantes andre skilt på lager. Nå er teksten blitt rett og bokstavene er større, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Randi Trøan.

Mopedfører Jostein Bjøndal er også fornøyd.

- Jeg bruker jo som regel og svinge til venstre i dette krysset så det har ikke vært noe problem for meg. Men det er jo fint at det nå er tydelig at mopedister har lov til å kjøre rett fram, sier Bjøndal.

