- Ansatte og studenter er preget

Her er ti ting du må vite om øl

Hvis skogen snauhogges, får vi en taus vår i 2018. Jeg blir mer trist av det, enn glad for bedre utsikt og solforhold

Dagmamma tiltalt elleve år etter at baby døde

Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

Dagmamma tiltalt elleve år etter at baby døde

Dagmamma tiltalt elleve år etter at baby døde

Saken oppdateres.

Minnestunden arrangeres for studenter, ansatte og andre som ønsker å ta avskjed med Rakavan Jeevaharan som studerte ved Handelshøyskolen BI, opplyser rektor Inge Jan Henjesand til VG.

I en kommentar til avisen sier han at skolen har vært preget av saken.

– Dette har vært, og er, en krevende situasjon først og fremst for familien, men både ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI er naturligvis også preget av bortgangen til en av våre studenter, sier Henjesand.

Rakavan Jeevaharan (21) forsvant etter å ha deltatt på et fadderarrangement på utestedet The Mint i Trondheim tirsdag 15. august. Siden da har det vært arrangert store leteaksjoner etter studenten som ble funnet omkommet rett nedenfor Gamle bybro i Trondheim sentrum mandag kveld.

LES OGSÅ: Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

Samtaler med prest og helsesøster

Rektor Henjesand sier høyskolen har prøvd å bistå både pårørende og Jeevaharans medstudenter både mens han var savnet og etter at han ble funnet omkommet.

– Skolen har kontakt med pårørende og har tilbudt praktisk bistand i perioden frem til studenten ble funnet. Medstudentene er også ivaretatt gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim hvor det er tilbudt samtaler først og fremst gjennom prestetjenesten og helsesøster for dem som har følt et behov for dette, sier Henjesand til VG.

Rita takker på Facebook

På sin Facebook-side takker ordfører Rita Ottervik (Ap) innbyggere i Trondheim som har bidratt i letingen etter den nå avdøde studenten.

- Jeg vil takke for det engasjement og den omtanken som har vært vist av trondhjemmere og studenter som bor i byen for å spre budskapet, delta i leting og ikke minst de av dere som har kommet med tips og opplysninger. Dersom noen fortsatt kan ha opplysninger, ta kontakt med politiet, skriver Ottervik blant annet.

Hun sender sine kondolanser til familien hans og venner, studievenner og medstudenter.

- Jeg forstår at venner, studievenner, medstudenter og ansatte ved BI i Trondheim er sterkt preget av dette.