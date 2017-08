Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

Politiet bekreftet tirsdag morgen at det var den savnede BI-studenten Rakavan Jeevaharan som ble funnet død i Nidelva ved Gamle bybru mandag kveld - ca to uker etter at han ble meldt savnet av familien sin. Kjennetegn, bekledning og id-kort har bekreftet at vedkommende er den savnede mannen.

Obduksjon

Den omkomne mannen ble tirsdag obdusert ved St. Olavs hospital med politiets krimteknikere til stede. I en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt tirsdag formiddag, opplyser Arve Vagnild, etterforskningsleder for forsvinningssaken, at det ikke er noen tegn på at 21-åringen ble utsatt for vold eller traumer før han døde.

- Vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, skriver han videre.

Vagnild opplyste tidligere tirsdag at politiet nå skal sikre det som er gjort av tekniske undersøkelser i saken, i tilfelle det dukker opp noe i saken de ikke er klar over per dags dato.

Forsvant 15. august

Forsvinningssaken har skapt et stort engasjement blant 21-åringens venner og i studentmiljøet. Ordfører Rita Ottervik oppfordret folk til å være med på å lete etter studenten, og mange har i deltatt i frivillige leteaksjoner i regi av familien, etter at Rakavan Jeevaharan forsvant natt til 15. august.

BI-studenten fra Stavanger forlot da et fadderarrangement ved utestedet The Mint i Nordre gate ca. klokken 00.43.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, kom tirsdag med følgende uttalelse på høyskolens hjemmeside, etter at politiet bekreftet at det var 21-åringen som var funnet død:

- Sterkt preget

- Det er med stor sorg vi har mottatt politiets melding om at den savnede BI-studenten, Rakavan Jeevaharan, nå er bekreftet omkommet. Studenter og ansatte er sterkt preget av denne tragedien. Våre kondolanser og tanker går til familien, de pårørende og venner og medstudenter.

Tirsdag kveld planla TV2-programmet Åsted Norge å ta opp forsvinningssaken. Redaksjonen har nå besluttet å droppe innslaget, etter at 21-åringen ble funnet død.

