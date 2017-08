Avbrøyt innbruddsforsøk på Valentinlyst

Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

Saken oppdateres.

- Her fikk vi inn melding om at det kunne være et innbrudd på gang, og det ble blant annet løst ut en bilalarm før en person løp ned i skogen, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund hos politiet i Trøndelag.

Politiet var kjapt på stedet, og der fant de to såkalte kjenninger av politiet etter noe søk.

- Den ene hadde et brukket skrujern, hvor den andre delen stod igjen i døren til en bod tilknyttet boligene, sier operasjonsleder Aaslund.

De to pågrepne er tidlig i 20-årene og ble innbragt. Politiet meldte om hendelsen klokka 23.43 tirsdag kveld, og Twittermeldingen omhandlet da to personer som ble innbragt etter ruteknusing på en bolig.