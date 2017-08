Avlivet jerv i Bymarka

Gjør deg klar for et nytt kokain-eventyr

Saken oppdateres.

- Vi har fått flere meldinger om jerven i Bymarka den siste tiden, og at den ikke så ut til å være i god form. Tirsdag kveld dro vi ut for å se etter den og møtte den på veien. Vi vurderte det dit hen at dyret var i så dårlig forfatning at vi valgte å avlive den, sier Lars Bendik Austmo som er seksjonsleder for rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.

Jerven veide 6,7 kilo og Austmo forteller at en voksen jerv normalt har en vekt på mellom 10 og 14 kilo.

- Jerven var sannsynligvis helt blind og hadde en sjanglete gange, sier Austmo.

Flere observasjoner

Jerven har befunnet seg ved veien som går fra Lian og opp til Fjellseterveien de siste dagene. I forrige uke ble den observert i Granåsen og ved Lauglovatnet.

Flere personer møtte jerven på Lianvegen i går. Den ble avlivet rundt halv ti tirsdag kveld. Adresseavisens fotograf møtte jerven en time tidligere og har noen av de siste bildene som ble tatt av dyret.

Emil Krokan, som jobber i Trondheim Bydrift, kjørte nedover Fjellseterveien på vei fra et oppdrag mandag. Da filmet han jerven.

Kom fra Hedmark

Den første dokumentasjonen i nyere tid ble gjort i november i 2001. Rovviltkontakt Arnfinn Tanem i Statens naturoppsyn (SNO) sporet da en jerv i Klokktjønna-området i Bymarka.

Rovdata har analysert prøver av avføring som ble funnet på Bosbergheia i Bymarka 29. mars i år. Prøvene viste at den gamle jervetispa fortsatt var i live. Det betyr at tispa var over 18 år gammel og var da den eldste jerven i Norge man visste om før den ble avlivet tirsdag kveld. Den forrige rekorden tilhørte ei tispe på 17 år, som ble felt i Meldal i 2010.

Her kan du lese om jervens utrolige historie, da hun overlevde et hiuttak i 2001 i Hedmark, og fulgte etter sine drepte unger til Trondheim.

Les også: Anne B. Ragde fikk viljen sin da Jervtrud fikk sitt navn

Les også: Adressa-dokument: Gåten om jerven i Bymarka