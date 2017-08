Møttes for å minnes BI-studenten Rakavan (21)

Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor

Saken oppdateres.

Politiet bekreftet tirsdag at det var den savnede BI-studenten Rakavan Jeevaharan (21) som ble funnet død i Nidelva ved Gamle bybro kvelden før – nesten to uker etter at han forsvant.

Rakavan, som var fra Stavanger, studerte økonomi på BI i Trondheim på andre året. Torsdag klokken 13.00 ble det arrangert en minnestund ved BIs campus på Brattøra i Trondheim.

Mange fremmøtte

Studentprest Tom Elvebakk opplyser at både studenter og mange andre møtte opp for å minnes 21-åringen. Totalt deltok ca. 250 personer og det var lang kø for å komme inn i auditoriet. I rommet var det plassert bilder av Rakavan, og det ble tent lys rundt disse.

- Det ble en fin seremoni hvor familien var representert med en av Rakavans søstre. Familien fikk sagt noen ord, og det gjorde også studenter fra forskjellige avdelinger. Jeg håper at vi gjennom dette fikk samlet en del tråder, og at de fremmøtte fikk tatt avskjed på en god måte, sier Elvebakk.

LES OGSÅ: Rakavans siste ord til kameratene: – Gleder meg til i morgen

LES OGSÅ: Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar

- Dere holdt motet oppe

Natt til 15. august forlot Rakavan en kick-off-fest for faddere ved utestedet The Mint i Nordre gate ca. klokken 00.43. Han sendte like etterpå en messengermelding til søsteren sin om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum, men dukket aldri opp. Familien meldte ham da savnet.

I den tiden 21-åringen var borte skapte den spesielle forsvinningssaken et stort engasjement blant både studenter og trondhjemmere. I tillegg til politiets organiserte søk, arrangerte også familien flere private leteaksjoner hvor det møtte opp mye folk for å prøve å finne studenten. Trondheimsordfører Rita Ottervik engasjerte seg også i saken, og oppfordret på Facebook byens befolkning til å bidra i letingen.

Studentpresten tok tak i dette engasjementet da han talte under minneseremonien.

- Mange har stått på og gjort virkelig mye i tiden etter at Rakavan ble savnet. Jeg har fulgt dere på Facebook og snakket med dere. Dere holdt motet oppe, og var takknemlige for all hjelp som kom. Og dere har løftet opp håpet helt fram til det siste. Mandag kom vendepunktet. Vi gikk fra håpet og til det vi fryktet, sa Elvebakk i sin tale til de fremmøtte.

LES OGSÅ: Søstrene til savnede Rakavan: – Vi er så utrolig takknemlige overfor alle som har hjulpet oss

LES OGSÅ: Her er det siste bildet av den savnede BI-studenten

- Vi skal støtte familien

Politiets undersøkelser i saken tyder på at 21-åringen gikk vestover fra Trondheim Sentrum mot Ila og Stavne den natten han forsvant, og mandag valgte politiet å starte søk i Nidelva ved Stavne bru. Dykkerne fra Trøndelag brann- og redningstjeneste avsluttet letingen rett før klokken 16.00. Vel tre timer senere ble studenten funnet død lenger ned i elva av beboere ved Gamle bybro.

Hva som skjedde med Rakavan etter at han forlot fadderfesten er fortsatt uvisst.

- Sannheten om hva som skjedde er det ikke sikkert vi får vite. Kanskje må vi bære med oss spørsmålene uten å få svar, sa studentpresten videre til de fremmøtte under minnestunden, før han la til:

- Men ett spørsmål som ble stilt mange ganger underveis skal vi fortsatt stille: Er det noe vi kan gjøre? Og svaret er ja. Vi skal støtte familien. Vi skal støtte hverandre. Vi skal la sorgen og savnet få ord og handling, slik at dere lærer å leve med det uten at det styrer dere for mye. Ta vare på det som er godt og bearbeide det som er vondt. Det gjør dere ved å bry dere om hverandre og om deg selv. Og når tiden er inne vende tilbake til hverdagen som student.

LES OGSÅ: Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

- Takknemlige for støtte

Onsdag takket familien alle som har stilt opp for dem i et minneord på Facebook. Det gjorde de også under minneseremonien, hvor en talsmann for de etterlatte tok ordet.

- Familien sa at de er veldig takknemlige for det de har opplevd av støtte, men også fordi Rakavan fikk en fantastisk tid med godt studentmiljø mens han studerte i Trondheim, sier Elvebakk.

Mandag i neste uke bisettes 21-åringen i Stavanger.

LES OGSÅ: Politiet vil ha kontakt med personer på overvåkningsvideo

LES OGSÅ: Hørte lyder da de ringte savnet students mobil