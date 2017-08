Pirbadet åpner snart etter grundig overhaling

– Det finnes knapt den byen i Europa som er mer sofistikert enn Italias nest største by

Derfor har Pirbadet vært stengt i to uker

Saken oppdateres.

Pirbadet åpner snart dørene igjen etter oppussingen som har pågått i snart to uker. På grunn av arbeidet har det vært nødvendig stenge anlegget og tømme bassenget helt for vann for første gang på åtte år.

- Stengt av sikkerhetshensyn

Pirbadet bygger to nye undervisningsbasseng. De har også utført omfattende arbeider i garderobene, dusjene og barneavdelingen. Mandag 4. september åpner Pirbadet igjen.

- Hovedgrunnen til at vi har holdt stengt er at vi skal koble sammen det nye bygget og det eksisterende bygget. Av sikkerhetshensyn måtte vi holde stengt. Vi har tappet vann ut av 50-meterbassenget og barnebassengene. Vi har skiftet rister og fliser. Vi har også vasket i tankene. Vi har gjort malearbeid og jobber med en heis til det nye bygget. Også i garderobeanlegget blir det gjort en del utbedringer, sier direktør Annikken Sandberg i Pirbadet.

De har også skiftet mengder med flis i badeanlegget. En god del av forbedringene er ikke synlig for gjestene, men foregår i kjelleren og tekniske anlegg. Blant annet blir brannsentralene skiftet ut.

Når vannet er tappet ut, vises det slitasje og preg fra daglig bruk. Blant annet rustflekker på flisene, som stammer fra hårspenner og hårnåler som folk mister i bassenget.

- Hver kveld har vi en oppsuging av det som synker ned på bunnen. Men noe kan bli liggende igjen, og da ruster det fort, sier hun.

50-metersbassenget syrevaskes nå slik at all rust forsvinner.

Større kapasitet

- Hva vil møte badegjestene når de kommer tilbake?

- Det blir forhåpentligvis enda penere, og det blir større kapasitet på dusjene, sier Sandberg.

Det nye bygget er på 1000 kvadratmeter og inneholder altså to nye undervisningsbasseng. Det er beregnet for skoler og idrett, men vil også bli åpent for badegjester i perioder.

Nybygget blir imidlertid ikke åpnet nå, for det er ikke helt ferdig.

- Vi hadde håpet å åpne til jul, men slik det ser ut per nå åpner vi nybygget i løpet av februar 2018, sier direktøren.

- Vi skal også utbedre terrassen der det var et boblebad før, og få inn noen nye attraksjoner, forteller Sandberg.

- Hvor mye koster oppussingen?

- Nybyggene vil koste oss rundt 80 millioner. Vedlikeholdsarbeidet disse to ukene estimeres til cirka én million.

Mandag 4. september åpner dørene igjen.

- Nå gleder vi oss til å få fylt opp bassengene med både vann og gjester. Det er litt stusslig når det er tomt her, sier Annikken Sandberg.

