Slik påvirker Trondheim maraton biltrafikken

Lørdag klokken 12.00 går det første startskuddet for årets utgave av Trondheim maraton. Først ut er gjengen som skal springe helmaraton. I løpet av dagen skal det også arrangeres både halvmaraton, teammaraton, 10 kilometer, 5 kilometer og barnas minimaraton.

- Det er 3500 løpere som er forhåndspåmeldt, men vi regner med at minst 1000 til stiller til start. Mange har sett an været, og nå ser værmeldinga bra ut, sier Morten Rasch Eliassen som er prosjektleder for Trondheim maraton.

Spår kaos i trafikken

Ingen veier blir helt stengt som følge av arrangementet, men Bispegata blir stengt for trafikk som kommer sørfra inn mot Trondheim sentrum.

Ifølge Rasch Eliassen kan det imidlertid bli svært vanskelig å komme seg frem med bil i Trondheim sentrum lørdag.

- Det kommer til å bli kaos i trafikken. Jeg anbefaler å la bilen stå hjemme på lørdag, og heller bruke kollektivtransport hvis du skal til byen. Må du ha bil, anbefaler jeg å bruke parkeringshusene i utkantene av byen, sier Rasch Eliassen.

Årets maraton går i en helt ny løype, og flere steder langs løypa blir det manuell dirigering av trafikken og fare for kø, ifølge arrangøren. Kartet under viser årets maratonløype, som har start i Kongens gate.

Årets 5-kilometersløype ser slik ut:

Vil ikke åpne broer

Ifølge Statens vegvesen vil verken Pirbrua, Nidelv bru, Blomsterbrua, Brattørbrua eller svingbrua på Skansen kunne åpnes for båttrafikk i tidsrommet 11.30 til 18.00 lørdag på grunn av Trondheim maraton.

