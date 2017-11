Dyr reparasjon etter panservogn-ulykke

Trd.by-lesernes villeste opplevelser: Sanna og Stig møtte Game of Thrones-stjerne

Det var 26. oktober at en panservogn falt av et godstog ved Skansen i Trondheim. Det 43 tonn tunge militærkjøretøyet forårsaket full stans i sørgående togtrafikk og gjorde stor skade på togsporet.

Kan ta tid

En sporveksel må skiftes, og skader på skinnegangen og signalanlegget må utbedres. Nå har Bane Nor fått en oversikt over hvor mye det vil koste å reparere skadene.

- For vår del vil det koste minst 7,8 millioner kroner. Prisen kan bli noe høyere, opp mot 9,2 millioner, sier Geir Revdahl, banesjef for Trønderbanen i Bane Nor til Adresseavisen.

- Hvor lang tid vil arbeidet ta?

- Vi sliter med leveransene. Vi venter på en sporveksel som skal leveres fra Sandnes. Et optimistisk anslag er helgen 11.–12. november, men trolig vil det ta lengre tid, svarer banesjefen.

- Vognen er på verksted

Bergingspanseren som tilhører Telemarkbataljonen skulle fraktes tilbake til Rena etter en øvelse i Værnes-området, da den falt av godstoget i Trondheim. Panservognen ble løftet av togsporet med kranbil dagen etter uhellet.

- Skadeomfanget er ikke klart, da vognen fremdeles står på verksted. Hæren og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har så langt hatt en god dialog med Bane Nor, og forventer å bli behandlet som en hvilken som helst annen kunde. Eventuelle erstatningskrav må vi komme tilbake til, når omfanget og ansvarsforholdene er fastslått, sier oberstløytnant Ole Johan Skogmo, talsmann for Hæren, til Adresseavisen.

Buss for tog

Togtrafikken er fortsatt påvirket av hendelsen, fordi det er redusert sportilgang.

- På sørgående togavganger er det buss for tog fra Trondheim sentralstasjon til Heimdal. Dieseltog går som normalt, opplyser pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Fredet bru

Skansen jernbanebru ble tatt i bruk i 1918, og er fredet. Klaffebrua ble konstruert av Joseph B. Strauss, som også konstruerte Golden Gate Bridge i San Francisco. Brua regnes som enestående i sitt slag i Norge, men kulturminnet har ikke fått omfattende skader etter hendelsen.

- Det er ikke skader på selve brua, men det er skader på åket som står foran brua, sier banesjefen.

- Har dere noen formening om årsaken til at stridsvognen falt av?

- Det blir spekulasjoner, så det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Revdahl.

Kriminalteknikere, representanter fra Statens havarikommisjon for jernbane og ansatte fra Bane Nor gjorde undersøkelser på stedet dagen etter uhellet.

